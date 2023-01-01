Corneliano: al Cinema Vekkio una serata tra parole, folk rock e cantautorato

CUNEO CRONACA - Sabato 2 maggio, dalle 21, il palco del Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba ospiterà tre progetti diversi ma accomunati da una forte identità narrativa e sonora: Galoni, Follia Nuda e Marco Riva Arredamenti.

Galoni, cantautore originario della provincia di Latina, porterà uno show in solo che mette al centro la scrittura, la parola e una dimensione intima e diretta. Attivo da oltre dieci anni, ha costruito un percorso coerente nella tradizione del cantautorato italiano, pubblicando quattro album e sviluppando un immaginario personale, sospeso tra osservazione del presente e racconto emotivo . Il suo ultimo lavoro, Cronache di un tempo storto (2023), nasce proprio da questa tensione tra realtà e narrazione.

Prima di lui, i Follia Nuda, progetto nato nel 2016 tra le colline del Piemonte, presenteranno il loro set in duo. La loro proposta si muove tra folk rock e suggestioni elettroniche, con brani in italiano che alternano intensità e atmosfere più sospese. Dopo l’uscita dell’album Terra (2023), la band è attualmente al lavoro su nuove produzioni.

Completa la line-up Marco Riva Arredamenti, progetto nato in Brianza nel 2015 e sviluppatosi negli anni attraverso album e attività live in diversi contesti, tra cui aperture importanti e festival nazionali. Oggi la formazione, rinnovata e radicata anche nel territorio cuneese, porta sul palco nuovi arrangiamenti e brani inediti, mantenendo al centro una scrittura legata ai temi delle relazioni e dell’esperienza personale.

La serata si inserisce nel percorso del Cinema Vekkio come spazio di incontro e ascolto, dove la musica diventa occasione di condivisione e scoperta, mantenendo un legame diretto con il pubblico e con il territorio. Ingresso libero riservato a socie e soci Arci.