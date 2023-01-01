Corneliano, al Cinema Vekkio nasce "Pupille": arte, musica e attivismo per l'8 marzo

CUNEO CRONACA - Sabato 7 marzo il Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba ospita il primo appuntamento di “PUPILLE”, nuovo format che unisce musica, creatività e riflessione sociale. Una serata costruita in collaborazione con realtà del territorio, tra laboratorio, cena sociale e live set, con uno sguardo particolare ai temi dell’8 marzo e alla valorizzazione delle giovani artiste.

La serata inizierà alle 18 con un laboratorio creativo pensato in collaborazione con Non una di meno Alba e con Queer è ora (progetto culturale nato per promuovere temi queer e intersezionali) che vedrà la costruzione di una vulva di cartapesta, simbolo della manifestazione dell’8 marzo per la giornata internazionale della donna.

Alle 19:30 la cena sociale (di cui parte del ricavato verrà devoluto a sostegno di Non una di meno). Per la prenotazione della cena contattare telefonicamente Niky al +39 388 397 9443 oppure tramite Instagram (QUI). Alle 21 si apriranno le danze con progetti artistici freschi e decisi (nell’ordine): live acustico di Elisa Ripa, dj set di Ceciliadelpianetaterra, live set di Edera e Claudio Lorusso e per chiudere dj set di Lavalamp.

Elisa Ripa aka Eli Leli che noia è una giovanissima musicista indie-pop cresciuta ad Alba, naturalizzata torinese ormai da qualche anno, che ci spezzerà il cuore con la dolcezza della sua voce. Cecilia Urietti (Ceciliadelpianetaterra) ha iniziato a muovere i suoi primi vocalizzi nella provincia astigiana, per poi sbarcare nella City piemontese dove si destreggia tra il suo progetto solista e collaborazioni con eventi affermati come Devozioni Baleari. È la cofondatrice di Pupille.

Margherita Ferracini in arte Edera ha da poco presentato il suo primo album, “Stomaco” Co-prodotto dall’artista e da Claudio Lo Russo (Atlante, lorusso), il nuovo LP di edera presenta un suono etereo, intimo, inimitabile, arricchito dalla collaborazione artistica di Meg (99 posse) che ha curato l’arrangiamento di “Ionon”, primo singolo dell’album.

Martina aka Lavalamp spazia tra generi e bpm, dal 2024 riversa la sua passione e l'approfondita ricerca musicale e culturale legata ai Caraibi e al Sud America nella creazione di La Que - un programma radiofonico in onda mensilmente su RBL Torino. Ha curato un set x clubtoclub lo scorso anno. Ingresso gratuito riservato a socə ARCI.

«Le bambine obbedienti non possono muoversi, ma le loro pupille possono ballare la danza scatenata della libertà. Forse è un momento in cui le bambine “cattive” devono avere una voce e in qualche modo questo film dà una voce a quelle bambine che vengono definite “cattive”, che poi sono tutt’altro che cattive. Se penso a quello che sta accadendo in tutto il mondo, la presenza di queste bambine è molto importante». A. Rohrwacher

PUPILLE nasce innanzitutto da un desiderio, anzi da tanti desideri. Il nome è un omaggio involontario a Alice Rohrwacher e racchiude in sé i sensi di questo progetto, che nasce da mille serate passate ad ascoltare musica, a guardarla fare e a farla. Nasce dall’osservazione, dall’ascolto, dalla contaminazione e dalla ricerca sonora e artistica. Pupille vuole essere prima di tutto uno spazio libero, ma anche un’incubatrice per artiste che stanno iniziando o hanno iniziato da poco ad esplorare la loro creatività.

L’idea di concentrarci e dare voce e spazio di esibizione a giovani donne deriva da due esigenze principali: la prima, quella di creare anche in provincia delle esperienze dedicate in particolar modo a una sensibilità femminile (senza che questo restringa ad un genere in particolare); la seconda, riguarda l’infinito potenziale che vediamo nelle “nuove generazioni” e nella loro lettura sempre e comunque rivoluzionaria del mondo.

Ogni evento di Pupille tenterà di unire arti differenti, con la presenza di elementi visivi e di momenti di talk e/o workshop, per poi finire con la performance musicale. Pupille nasce dal pensiero e dalle parole di Cecilia, di Niky e di Fabio e da che è venuta al mondo sarà, speriamo, di chiunque vorrà partecipare.