CUNEO CRONACA - Nelle regioni gialle da oggi (lunedì 7 giugno) il coprifuoco slitta di un'ora, a mezzanotte. Il Piemonte, ancora in giallo, intravede però la zona bianca che potrebbe scattare da lunedì 14 giugno.

L'ultimo pre-report presentava un indice Rt in calo a 0.64 (dallo 0.70) e incidenza dei contagi sempre al di sotto dei 50 casi ogni 100 mila abitanti. In calo anche i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Intanto si discute su uno degli ultimi nodi rimasti per la ripartenza, quello dei locali e delle discoteche che potrebbero riaprire a luglio e per cui sarà necessario avere il green pass.