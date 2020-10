Coppia di cicogne nere nidifica nel parco del castello di Racconigi: evento di rara bellezza

CUNEO CRONACA - Evento di rara bellezza a Racconigi, in provincia di Cuneo. Come riferisce il Centro Cicogne e Anatidi del luogo, dopo diversi tentativi di insediamento, quest'anno è stata accertata la nidificazione di una coppia di cicogne nere all'interno del Parco del Castello Reale.

"Specie prioritaria e vulnerabile in Europa, quella di Racconigi è la 20° coppia insediata in Italia e l'unica in pianura. Il Parco del Monviso e il Centro Cicogne ne danno notizia ora, perché ormai i giovani hanno intrapreso la migrazione, senza più pericolo di disturbo. Il Parco del Castello, già classificato Sito di Interesse Comunitario, rivela ancora una volta la sua importanza come habitat per la fauna selvatica".

"Il censimento nazionale, coordinato da Il Glicine - il gruppo nazionale di studio sulla specie - riporta quest'anno 24 coppie presenti in Italia, di cui 4 in Piemonte", conclude il Centro.

(Foto di repertorio)