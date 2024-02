Continua il maltempo in Granda, tra brevi pause e un nuovo peggioramento domenica

Venerdì 1° marzo

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, con locali schiarite nel pomeriggio in estensione da ovest.

Precipitazioni: deboli diffuse al mattino, localmente moderate sul settore centro- settentrionale e più sparse sul settore sudoccidentale. Al pomeriggio esaurimento delle precipitazioni a ovest e intensificazione sul nordest con possibili fenomeni a carattere convettivo. Quota neve sui 1400 metri.

Zero termico: in leggero calo sui 1700-1800 metri.

Venti: deboli o localmente moderati a tutte le quote; su Alpi Lepontine e Pennine da sud-est, dai settori settentrionali sul resto dell'arco alpino e in Appennino; da nord-nordest a quote collinari e sulla fascia pedemontana alpina; variabili in pianura.

Sabato 2 marzo (nell'immagine)