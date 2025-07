"Contaminazioni" porta a Frabosa Soprana il Zephyr Festival e lo show di Franco Neri

CUNEO CRONACA - Prosegue con due appuntamenti imperdibili il cartellone di Contaminazioni 2025, il festival ideato da Estemporanea – Arte, Musica, Teatro che fino al 2 agosto trasforma Frabosa Soprana e altri angoli delle Alpi Liguri in un grande palcoscenico diffuso, dove si incontrano arti, culture e linguaggi da tutto il mondo.

Dal 24 al 29 luglio Contaminazioni apre le sue porte alla grande musica da camera internazionale con cinque serate in luoghi suggestivi – la Chiesa del Serro a Frabosa Soprana, la Chiesa di San Pietro a Limone Piemonte e la Sala San Giovanni a Cuneo – ospitando il Zephyr International Chamber Music Festival, proveniente da San Francisco (California). Protagonisti saranno 15 giovani talenti selezionati tramite audizioni internazionali, affiancati da professionisti di fama mondiale provenienti da istituzioni come la San Francisco University, la Central Washington University, lo Zhejiang Conservatory of Music, la Arizona Fine Arts University e il Teatro Regio di Torino. Un’occasione unica per ascoltare i capolavori di Beethoven, Schubert, Brahms, Mozart e Mendelssohn interpretati da musicisti di altissimo livello.

Sabato 26 luglio alle 21 la Sala Concerti di Frabosa Soprana ospita Franco, oh Franco…!, lo spettacolo di cabaret firmato da Franco Neri, attore comico torinese di origine calabrese, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a trasmissioni cult come Zelig Circus, Scherzi a parte e Striscia la notizia. Uno show irresistibile che gioca con ironia e affetto sugli stereotipi tra Nord e Sud, raccontando con comicità le avventure quotidiane di un “calabrese integrato” al nord. Uno sguardo divertente e autentico sull’Italia di ieri e di oggi, che promette di far ridere e riflettere.

Ingresso: 15 euro.

Contaminazioni 2025 è molto più di un festival: è un’esperienza culturale e sociale che ogni anno coinvolge centinaia di artisti, studenti, docenti e spettatori. Con oltre 250 musicisti e docenti in residenza, 35 classi strumentali, 3 orchestre giovanili internazionali e più di 5.000 spettatori attesi, il progetto è oggi una delle realtà artistiche più vivaci e partecipate del territorio. Dal 29 giugno al 2 agosto, tra concerti, spettacoli, laboratori e incontri, il Festival diventa una vera e propria “orchestra lunga un mese”, portando musica e bellezza nei luoghi più inattesi dei borghi piemontesi.