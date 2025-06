Consiglio comunale di Cuneo: sanità, Palestina, piazze e Pnrr al centro del dibattito

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale a Cuneo è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 23 giugno alle 17 con prosieguo martedì 24 e mercoledì 25 giugno, sempre alle 17, nella sala consiliare di Palazzo Municipale, in via Roma 28.

Proposte di ordini del giorno

Ordine del giorno in merito a "Fermare Israele - Fermare la Terza Guerra Mondiale" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo per i Beni Comuni" e "Cuneo Mia".

Ordine del giorno in merito a "Proposte per valorizzare Piazza della Costituzione in connubio con il Parco Parri in vista dell'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana del 2 giugno 2026" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Mia", "Cuneo per i Beni Comuni", "Centro per Cuneo lista civica", "Cuneo Solidale Democratica", "Partito Democratico", "Forza Italia", "Siamo Cuneo", "Gruppo misto di maggioranza", "Indipendenti" e "Cuneo Civica".

Ordine del giorno in merito a "Riconoscimento dello Stato di Palestina" presentato dal Consigliere Comunale Lauri Giuseppe (Lauria).

Ordine del giorno in merito a "Proposte ed azioni preliminari per il piano Socio Sanitario della Regione Piemonte" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Solidale Democratica", "Cuneo Civica", "Centro per Cuneo lista civica", "Partito Democratico" e "Gruppo misto di maggioranza".

Ordine del giorno in merito a "Posti letto, liste di attesa, case di comunità: la Corte dei Conti bacchetta la sanità piemontese - Rivedere l'imposta del Piano Sanitario regionale" presentato dal Consigliere Comunale Sturlese Ugo (Cuneo per i Beni Comuni).

Oggetti

Approvazione verbale seduta consiliare del 24 febbraio 2025.

Approvazione verbale seduta consiliare del 25 febbraio 2025.

Proposte della Giunta

Su relazione della Sindaca Manassero Patrizia:

Iniziativa della Commissione Europe "BELC - Costruire l'Europa con i Consiglieri locali" - Nomina rappresentante Comune di Cuneo nell'ambito delle attività del Centro Europe Direct Cuneo Piemonte area Sud Ovest.

Su relazione dell’Assessore Demichelis Gianfranco:

Approvazione Piano di Protezione Civile Comunale.

Su relazione dell’Assessore Fantino Valter:

Prima verifica della salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2025/2027 (art. 193 del D.Lgs. 267/2000).

Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2025/2027 - Variazioni.

Verifica dello stato di attuazione dei programmi di cui al Bilancio finanziario e al Documento Unico di Programmazione 2025/2027.

Interpellanze e interrogazioni

Interrogazione n. 1 - Data: 06/06/2025 - Oggetto: Piazza Europa: un parcheggio sotterraneo sul lato est? - Consigliere: Boselli Giancarlo

Interpellanza n. 2 - Data: 12/06/2025 - Oggetto: Riaprire ai cittadini il percorso procedurale relativo all'autorizzazione a realizzare un impianto agrivoltaico a Madonna delle Grazie poiché irrispettoso della procedura abilitativa semplificata e mancante della allegazione, nei termini, degli elaboratori tecnici per la concessione alla rete come richiesto dalla Legge - Consigliere: Sturlese Ugo

Interpellanza n. 3 - Data: 13/06/2025 - Oggetto: Situazione di trascuratezza e degrado della Città di Cuneo - Consigliere: Armellini Paolo

Interpellanza n. 4 - Data: 13/06/2025 - Oggetto: Situazione di incuria e abbandono del fabbricato "ex Policlinico" in Corso Dante - Consigliere: Armellini Paolo

Interrogazione n. 5 - Data: 16/06/2025 - Oggetto: Cascina Vecchia in San Rocco Castagnaretta - Consigliere: Boselli Giancarlo

Interpellanza n. 6 - Data: 16/06/2025 - Oggetto: Problematiche relative alla sicurezza pedonale e al manto stradale in via Savona direzione Borgo San Giuseppe (tratto successivo alla discesa Marconi) - Consigliera: Isoardi Carla

Interpellanza n. 7 - Data: 16/06/2025 - Oggetto: "La messa in sicurezza" dello Sferisterio di Cuneo e la sofferenza degli alberi - Consigliera: Toselli Luciana

Interpellanza n. 8 - Data: 16/06/2025 - Oggetto: "Via Tetto Cavallo", strada da mettere in sicurezza soprattutto per gli utenti deboli - Consigliere: Bongiovanni Claudio

Interpellanza n. 9 - Data: 16/06/2025 - Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Inclusione e coesione, componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Consigliere: Bongiovanni Claudio

Interpellanza n. 10 - Data: 16/06/2025 - Oggetto: Parco della Resistenza e sicurezza urbana - Consigliera: Mallone Noemi

Interpellanza n. 11 - Data: 16/06/2025 - Oggetto: Parcheggio del Campidoglio - Consigliere: Civallero Franco

Interrogazione n. 12 - Data: 16/06/2025 - Oggetto: Richiesta di informazioni sull'ultima adunata Nazionale degli Alpini a Cuneo e proposta per la prossima edizione - Consigliere: Civallero Franco