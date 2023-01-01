"Conoscere la Borsa", Bruxelles premia Cuneo: il Bonelli primo in Italia e terzo in Europa

CUNEO CRONACA - Il 20 marzo 2026, Il team KIA dell'I.t.c. "F.A. Bonelli" di Cuneo (composto da Karola Hoxhaj, Aya Taoussi, Inas Tazouda della classe 5^ b A.FM), essendosi classificato 3° a livello europeo e 1° a livello nazionale nel concorso didattico europeo “Conoscere la Borsa”, è stato premiato a Bruxelles. Il gruppo è stato accompagnato dalla Prof.ssa Licia VICO (docente referente del progetto) e dal presidente della Fondazione Crc, Michelangelo Pellegrino.

Prima della premiazione le studentesse hanno seguito gli interventi di autorevoli esponenti delle istituzioni europee su temi di macroeconomia, tra cui: Peter Simon (CEO, ESBG), Manuela Geleng (componente della Commissione Europea), Lars Goyvaerts (Banca Centrale Europea), Jirì Zapletal (DSGV), Francesco Coccia (ACRI), Yasmine Ribani (F&P).

Oltre alla squadra KIA, per la categoria Performance sono stati premiati un team tedesco (primo classificato) e uno francese (secondo classificato). Anche per la classifica “Sostenibilità” i riconoscimenti sono andati a tre squadre provenienti dai medesimi Paesi.

Il giorno successivo, le allieve e gli altri partecipanti hanno visitato Bruxelles: l’itinerario ha toccato non solo i luoghi simbolo della città, ma anche il Museo della storia europea, il Parlamento e il Museo del fumetto belga.

È stata un’esperienza formativa e umana di grande valore: le studentesse hanno approfondito temi economico-finanziari con esperti di alto livello e interagito con coetanei di vari paesi europei, mettendo in pratica le competenze linguistiche in inglese e francese acquisite a scuola.