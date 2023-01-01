Connessioni Festival a Cuneo: da Gaia ad Andrea Cerrato, tre giorni tra musica, libri e talk

CUNEO CRONACA - Connessioni, il Festival della Comunicazione di Cuneo ideato e organizzato dall’Associazione Culturale ALL4U, torna per la quinta edizione dal 12 al 14 settembre.

Tre giornate con un calendario variegato di appuntamenti dove letteratura, sociologia, musica, arte e nuove forme di linguaggio tra i più giovani saranno al centro della manifestazione. Tre giorni in cui tutti gli aspetti della comunicazione e della valorizzazione del territorio cuneese saranno i protagonisti, il tutto assieme ad importanti ospiti che si confronteranno con differenti argomenti, visioni, idee e tendenze, tra diverse generazioni e prospettive con un obiettivo comune: la comunicazione.

Un Festival in cui parlare e discutere la comunicazione di oggi e quella del futuro, uno spazio di incontro, dibattito e approfondimento con diversi appuntamenti: dagli incontri dedicati alla cultura, a momenti di intrattenimento con cinema, concerti, spettacoli, workshop e mostre, alla scoperta della città di Cuneo e alla sua valorizzazione.

Un Festival partecipato in diverse location, tra le quali il Teatro Toselli, il Cinema Monviso, l’Open Baladin e il centro culturale “NUoVO”; con un programma ricco di appuntamenti in presenza che coinvolgerà l'intera città di Cuneo. Relatori da incontrare durante il festival, spettacoli e concerti da seguire dal vivo. Un’atmosfera ospitale e vivace per tutti che favorisce la creatività e lo sviluppo delle idee.

Dopo aver già annunciato alcuni importanti ospiti negli scorsi mesi, ecco finalmente la presentazione e il programma completo di tutti gli appuntamenti e tutti gli ospiti della Kermesse 2025.

Venerdì 12 settembre alle ore 10:30 presso il Cinema Monviso di Cuneo, si svolgerà il talk: “INATTIVI, ‘INFLUENZATI’ E FATTI A PEZZI?” con gli scrittori Vittorio Bertola, Valerio Ferrero e la creatrice digitale Carlotta Roncarà. Incontro moderato dalla scrittrice cuneese Cinzia Dutto. Ingresso gratuito con obbligo di prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite.

Venerdì 12 settembre alle ore 17:30 presso l’Open Baladin di Cuneo, torna Connessioni Culinarie, dopo il grande successo dello scorso anno. Si svolgerà un talk con l’influencer Silvia Moroni (creatrice della pagina social Parla Sostenibile) più lo show-cooking con la partecipante della 5° edizione di Masterchef Alida Gotta. Incontro moderato dalla giornalista Zaira Mureddu. Ingresso gratuito per i talk con obbligo di prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite, mentre lo show-cooking con l’apericena in degustazione è a pagamento con obbligo di prenotazione presso l’Open Baladin.

Venerdì 12 settembre alle ore 21:30 presso il NUoVO di Cuneo, si svolgerà il concerto di ALBE e ANDREA CERRATO. Ingresso con biglietto acquistabile sulla piattaforma ticketone.it.

Sabato 13 settembre alle ore 10:30 presso il Cinema Monviso di Cuneo, si svolgerà il talk: “FAME DI PAROLE – Le parole della cura, tra identità, narrazione e social”, in collaborazione con l’associazione A-Fidati. Presenzieranno la Presidente dell’Associazione Maura Acconci e la Dott.ssa Francesca Pierotti (scrittrice del libro “Dialoghi impossibili tra giovani e adulti”). Incontro moderato da Fabrizio Biolè. Ingresso gratuito con obbligo di prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite.

Sabato 13 settembre alle ore 21:30 presso il NUoVO di Cuneo, si svolgerà il concerto di GAIA. Ingresso con biglietto acquistabile sulla piattaforma ticketone.it.

Domenica 14 settembre alle ore 17:30 presso l’Open Baladin di Cuneo si svolgerà l’incontro con il Professor Andrea Maggi con la moderatrice la giornalista Zaira Mureddu. Il Professore riceverà il premio Connessioni 2025, quale riconoscimento per la divulgazione scientifica nell’ambito della letteratura.

Domenica 14 settembre alle ore 21.00 presso il Teatro Toselli di Cuneo, si svolgerà lo spettacolo “Ciak, Sipario”, dedicato alle musiche da film, grazie alla collaborazione con l’Associazione Palcoscenico, giunto alla sua decima edizione! Biglietto unico 10 €, sono in vendita presso l’associazione Palcoscenico. Parte del ricavato andrà all’associazione L.I.L.T.

Importanti sono le collaborazioni per la realizzazione dell’evento, tra le quali la Consulta Giovani di Cuneo, il Progetto H.A.R., il centro culturale “NUoVO” che hanno contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici e logistici del festival.

L’evento è realizzato grazie anche al contributo della Fondazione CRC, del Comune di Cuneo e della Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale del Piemonte ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo, oltre alle importanti partnership con Il Marchio due S.r.l. e Banca di Caraglio S.p.A.

Per maggiori info: www.connessionifestival.it