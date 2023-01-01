Ferrazzi presenta "Il futuro ad alta quota" a Cuneo: la montagna deve tornare sviluppo

CUNEO CRONACA - E' stato presentato, presso la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo, il libro "Il futuro ad alta quota" di Andrea Ferrazzi, direttore di Confindustria Belluno Dolomiti.

La ribalta della montagna passa anche attraverso un cambio di prospettiva: da “margine” a spazio in cui si costruiscono sviluppo e coesione. In Piemonte il tema è particolarmente attuale con l’aggiornamento dei criteri di definizione dei territori montani, che incide su perimetri e strumenti di intervento. In questo quadro si inserisce “Il futuro ad alta quota”, un’occasione di confronto tra imprese, istituzioni e territorio sulle nuove traiettorie delle terre alte e delle aree interne, a partire dalle osservazioni e dall’analisi di Andrea Ferrazzi.

Nell'intervista, l'autore del libro, Andrea Ferrazzi, spiega il filo conduttore dell'opera, racchiuso nelle espressioni "territori della nostalgia" e "territori della fiducia". Due chiavi di lettura ma complementari: la nostalgia come rischio di immobilismo, di racconto romantico che cristalizza le terre alte in un passato idealizzato, la fiducia come slancio verso il futuro, come capacità di investire, innovare e attrarre nuove energie, mentre Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo evidenzia il legame profondo tra cultura e industria.