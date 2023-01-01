Confindustria Cuneo, al "Pranzo con il Presidente" focus su economia locale e tensioni internazionali

CUNEO CRONACA - Si è tenuta presso il ristorante Da Costa - Country Club una nuova tappa del “Pranzo con il Presidente”, iniziativa promossa da Confindustria Cuneo.

All’incontro hanno preso parte circa 40 aziende cuneesi, a conferma di un interesse diffuso verso occasioni di dialogo diretto e costruttivo. Nel corso del confronto è emersa, da un lato, la preoccupazione per l’impatto delle tensioni internazionali sull’economia locale e, dall’altro, la necessità di affrontare alcune priorità strategiche per il territorio.

Secondo i dati del Comune di Cuneo, sono 176 le aziende associate a Confindustria Cuneo presenti sul territorio comunale, per un totale di 11.293 addetti. Si tratta del 14,5% delle imprese associate e del 18,7% della forza lavoro complessiva delle associate a Confindustria Cuneo.

Nel 2024 queste aziende hanno sviluppato un fatturato complessivo di 7,1 miliardi di euro, pari al 17,4% del fatturato totale delle imprese associate a Confindustria Cuneo. Di questo volume d’affari, il 22,8% è stato realizzato sui mercati esteri.

(Nel video intervengono Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo e Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo).