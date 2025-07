Confindustria Cuneo premia le imprese che sostengono il territorio con la cultura

CUNEO CRONACA - Confindustria Cuneo presenta la seconda edizione del premio “Io investo in cultura”, ideato per dare risalto ai progetti realizzati o sostenuti dalle aziende della provincia di Cuneo in ambito culturale. L’iniziativa, promossa con il sostegno di Camera di Commercio di Cuneo, è stata lanciata nel 2024 dalla Sezione Cultura ed Eventi, presieduta da Pierluigi Vaccaneo, per valorizzare le collaborazioni virtuose tra mondo delle imprese e realtà culturali.

Il premio si inserisce tra le iniziative curate da Confindustria Cuneo con l’obiettivo di supportare il comparto culturale nel creare valore per il territorio in sinergia con il mondo produttivo, valorizzando l’impatto positivo della cultura in termini di supporto alla coesione sociale e al benessere delle persone, anche attraverso il contributo al senso di appartenenza dei lavoratori nei confronti delle aziende e delle aziende nei confronti delle proprie comunità di riferimento.

La seconda edizione del premio “Io investo in cultura” è rivolta a progetti realizzati nel corso del 2024 che abbiano avuto come principale area di riferimento la provincia di Cuneo. Tre le categorie del concorso a cui poter candidare i propri progetti:

“La cultura per l’impresa”: progetti realizzati e finanziati da aziende

“Insieme per la cultura”: progetti realizzati tramite collaborazioni e/o sponsorizzazioni tra aziende ed enti culturali

“Bandi e Art Bonus”: progetti realizzati dalle imprese grazie ad Art Bonus o attraverso ricorso a bandi

Il progetto vincitore delle diverse categorie otterrà come premio progetti di visibilità e comunicazione dedicati, oltre a percorsi di alta formazione su misura.

Per poter partecipare è necessario compilare il modulo e inviare i materiali dei progetti utilizzando l’apposita pagina web sul sito di Confindustria Cuneo, sulla quale è disponibile il regolamento del concorso.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 del 12 settembre 2025, la premiazione dei progetti si terrà a novembre 2025, in occasione della Settimana nazionale della Cultura d’Impresa.

La partecipazione al concorso è gratuita e non vincolata alla sussistenza di rapporto associativo con Confindustria Cuneo. Per informazioni sezione.culturaeventi@confindustriacuneo.it