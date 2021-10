Confindustria Cuneo: nel quarto trimestre 2021 "soffia il vento della ripresa" in Granda

CUNEO CRONACA - Le aziende industriali della provincia di Cuneo credono nella ripresa e coltivano un forte ottimismo sul futuro a breve, basandolo sulle proprie attività e sui numeri, quindi sul concreto e non su semplici auspici.

I concetti chiave sono i seguenti: la ripresa del manifatturiero continua, tutti i suoi indicatori si consolidano e, ad esempio, le attese sulla produzione sono le migliori dal 2018, con un recupero generalizzato in tutti i settori, il che dice molto, considerati i mesi da cui proveniamo. Di pari passo volano le attese sugli ordini, gli impianti sono al pieno utilizzo, oltre al livello medio del ciclo economico normale, mentre si fanno sempre più robuste le aspettative in merito alla redditività. Sono più solide le previsioni di investimento, su livelli mai raggiunti dal 2009, così come si delineano come assai favorevoli le prospettive in merito all’occupazione, facendo giustizia degli allarmi che erano stati legati alla fine del blocco dei licenziamenti. A conferma di questo, il ricorso previsto alla cassa integrazione scende a livelli fisiologici, i più bassi in Piemonte.

Per i servizi la fiducia si stabilizza, sebbene gli investimenti restino deboli, ma con un notevole incremento delle prospettive di assunzione.

Insomma, la Granda conferma il ruolo di locomotiva della ripresa a livello regionale, forte anche della diversificazione produttiva che la caratterizza. Circa 300 imprese associate a Confindustria Cuneo hanno partecipato all’indagine di previsione per il quarto trimestre 2021 i cui risultati sono stati illustrati da Mauro Gola e Giuliana Cirio, presidente e direttore generale dell’associazione datoriale, affiancati da Elena Angaramo, responsabile del Centro studi, che ha curato la ricerca.

Ospite d’eccezione della conferenza stampa è stato Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, accompagnato dal segretario generale, Paolo Balistreri.

Gay ha spiegato di aver accolto con grande piacere l’invito a partecipare, per contribuire a valorizzare la crescita di un territorio nell’àmbito di una regione che nel complesso si attesta su una media migliore di quella nazionale, forte com’è delle proprie peculiarità. Si conferma, ha detto, la previsione di un ritorno ai livelli prepandemici nei primi mesi del 2022 e, soprattutto, è significativo il saldo nettamente positivo del confronto fra gli imprenditori ottimisti e quelli pessimisti. L’eccellenza cuneese, ha continuato il Presidente di Confindustria Piemonte, è tale anche per il numero di settori in cui si parla di un’evoluzione positiva, attestata tra l’altro dal pieno utilizzo degli impianti, dalle prospettive dell’occupazione (+17,7% il saldo fra ottimisti e pessimisti, livello mai raggiunto dalla crisi globale del 2009) e da quelle del ricorso alla cassa integrazione (5,6% la quota delle aziende che la prevedono, tornando ai livelli precedenti il Covid). Marco Gay ha ripreso alcuni spunti di Mauro Gola evidenziando come l’obiettivo della crescita stabile al 3 per cento annuo per il Piemonte sia alla portata, visti gli indici attuali, con vari comparti già tornati ai livelli del 2019, sebbene occorra prestare attenzione al rischio di un tasso inflattivo in salita connesso all’aumento dei costi delle materie prime ed energetici. Sul piatto della bilancia vi è poi la questione occupazionale: se è vero che i posti di lavoro sono dati in consistente aumento, è altrettanto vero che vi è una pesante carenza di specializzazioni destinata a diventare sempre più significativa, di pari passo con la transizione industriale dei prossimi anni. Rafforzare e rendere strutturale la collaborazione con il mondo dell’istruzione e della formazione è ormai un imperativo assoluto.

Gay ha sottolineato anche come gli ottimi risultati conseguiti sul piano della reazione alla crisi dei mesi scorsi siano effetto non secondario della campagna di vaccinazione, a cui il sistema confindustriale regionale ha contribuito dimostrandosi fra i più performanti d’Italia, e ha ribadito il giudizio positivo riguardo all’introduzione del green pass nei posti di lavoro, in quanto elemento di sicurezza in più per imprese che, dopo le traversie affrontate nel recente passato, non potrebbero sopportare nuovi stop alla produzione.

Introducendo l’incontro con i giornalisti, Gola ha espresso soddisfazione per i dati che stavano per essere divulgati, citando tanto gli ordinativi in crescita quanto la consistenza degli stock in diminuzione. Una particolare sottolineatura il Presidente di Confindustria Cuneo l’ha riservata all’export, il quale traina l’economia della nostra provincia e, nei primi sei mesi dell’anno, ha superato il livello ragguardevole raggiunto nello stesso periodo del 2019.

Giuliana Cirio ha evidenziato il sentiment positivo portato alla luce dall’indagine congiunturale per il quarto trimestre 2021 in ciascuno dei punti trattati dal questionario e ha segnalato come il trend positivo riguardi anche Confindustria Cuneo, a cui da gennaio si sono associate 82 nuove aziende, redendo plausibile il superamento di quota +100 entro il 2021, a riprova dell’autorevolezza e della credibilità conquistate sul campo. «In una situazione di crescita generalizzata come l’attuale», ha dichiarato il Direttore generale, «acquisisce importanza il ruolo di affiancamento e di sostegno alle imprese offerto dalla nostra associazione. Così come siamo stati vicini alle aziende nei mesi scorsi, cercando di contribuire a superare le difficoltà di vario genere incontrate dagli imprenditori, allo stesso modo possiamo cooperare nella fase espansiva grazie alle nostre competenze e ai nostri servizi».

Riportiamo i dati salienti dell’indagine congiunturale.

Nel manifatturiero il 30,8% delle circa 200 aziende del settore che hanno risposto al questionario indica un aumento della produzione, contro il 5,1% che si attende una diminuzione. Il saldo sale di circa 2 punti rispetto a giugno e si attesta a +25,8%.

Sono in salita anche le previsioni sugli ordinativi: dal +22,6% del trimestre precedente al +27,3%. Si mantengono espansive le attese sull’export (+13%) e sono in ulteriore rafforzamento il tasso di utilizzo degli impianti e la situazione dei pagamenti, mentre si consolida il dato sulla redditività. Cresce la propensione a investire: la percentuale di aziende con programmi di spesa di un certo impegno sale dal 27,6% al 33,8%.

Anche nei servizi gli indicatori migliorano in misura sensibile rispetto a tre mesi fa. Il 35,7% delle circa 100 aziende del comparto raggiunte dal Centro studi prospetta un aumento dei livelli di attività, il 7,1% una riduzione, con un saldo ottimisti-pessimisti pari a +28,6% (+5,4 punti rispetto a giugno). Indicazioni analoghe riguardano gli ordinativi e le attese sull’occupazione.

Sono relativamente stabili gli investimenti di un certo rilievo, che riguardano il 25,8% delle imprese del terziario, mentre continua a scendere la percentuale di aziende che prospetta il ricorso alla Cig (dal 7,8% al 6,4%).