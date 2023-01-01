Confindustria Cuneo, grande partecipazione per "Sport & Impresa": aziende e associazioni fanno squadra

CUNEO CRONACA - Oltre 150 imprese associate hanno partecipato al debutto pubblico del Gruppo Sport di Confindustria Cuneo, il nuovo percorso promosso nell’ambito della Sezione Turismo e Sport per rafforzare il dialogo tra il sistema imprenditoriale e il mondo sportivo provinciale. Un dato che conferma il forte interesse delle aziende cuneesi verso un settore sempre più rilevante per il benessere delle persone, la coesione delle comunità e lo sviluppo del territorio. L’avvio del progetto è stato suggellato dall’evento “Sport & Impresa – Talk e networking d’estate”, ospitato mercoledì 15 luglio nel parco Amilcare Merlo della sede di Confindustria Cuneo. Complessivamente l’iniziativa ha registrato oltre 250 presenze, tra imprenditori, rappresentanti di associazioni e società sportive, istituzioni e stakeholder del territorio.

Il progetto “Sport & impresa” è realizzato con il patrocinio del Coni – Comitato regionale Piemonte, di Sport e Salute e di Csain, con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo e della Fondazione CRC, con Umana in qualità di sponsor e la rivista IDEA come media partner. In meno di dieci giorni, trenta associazioni sportive, rappresentativi di diversi ambiti sportivi e dell’intero territorio provinciale, hanno già formalizzato la propria adesione al Gruppo. Hanno aderito Libellula Volley Academy Bra, Mondovì Volley, Cuneo Volley, Granda Volley, Vicoforte Volley Ceva, Michelin Sport Club, Promosport, Veterani dello Sport –Alba, Ept (Eventi persone territorio), Sportabili, Polisportiva Olmense, Vehementia Tennis Team, Best Point Cuneo, Scuola Tennis Giordano, Country Club, Dragonero, Atletica Roata Chiusani, Triangolo Sport, Subalcuneo, Pallonistica Albese, Velo Club Esperia Piasco, Fausto Coppi, Cuneo 1905 Olmo, Cortemilia Calcio, Cuneo Ginnastica, Cuneo Canoa, Cuneoski2000, Baseball Club Fossano, Fencing Sound Academy e New Dance. L’evento ha anche permesso di ampliare ulteriormente la rete delle realtà coinvolte: accanto alle organizzazioni già iscritte hanno infatti partecipato diverse associazioni sportive che hanno avuto l’opportunità di conoscere il progetto, confrontarsi con Confindustria Cuneo e manifestare interesse ad entrare a far parte del progetto.



A partire dall’autunno il percorso proseguirà con attività di formazione, consulenza, networking e progettazione condivisa. L’obiettivo è fornire alle associazioni strumenti per consolidare la propria organizzazione e sviluppare collaborazioni con le imprese, favorendo contemporaneamente iniziative dedicate al benessere aziendale, alla pratica sportiva e alla crescita sociale ed economica del territorio. Il Gruppo Sport nasce in un territorio caratterizzato da una presenza capillare di associazioni, società e impianti sportivi e da un tessuto imprenditoriale già fortemente impegnato nel sostegno di discipline, squadre, manifestazioni e iniziative rivolte alle comunità locali.

"Lo sport unisce, crea comunità e porta anche nelle imprese valori concreti come lo spirito di squadra, la competizione, la capacità di affrontare le difficoltà e l’attenzione al benessere delle persone", ha dichiarato Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo. "È una convinzione che porto avanti da sempre anche come imprenditore, sostenendo in prima persona lo sport e, in particolare, il mondo dei motori. Sono molti gli imprenditori cuneesi che condividono questa visione e considerano lo sport non soltanto una forma di promozione, ma un investimento nella qualità della vita dei dipendenti e dell’intera comunità".

Il progetto è stato presentato da Costamagna insieme a Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, e a Davide Lauro, coordinatore del Gruppo Sport. "Vogliamo creare un rapporto strutturato tra imprese e associazioni sportive, nel quale le aziende siano veri partner con cui sviluppare programmi e obiettivi condivisi", ha spiegato Giuliana Cirio. "Sostenere il sistema sportivo significa investire nelle persone e nella crescita della comunità. Allo stesso tempo, intendiamo accompagnare le associazioni affinché possano superare la ricerca occasionale di uno sponsor e costruire collaborazioni più solide e durature.

Il valore aggiunto del Gruppo Sport consiste proprio nel mettere in relazione due mondi che hanno competenze, esperienze e risorse da offrire l’uno all’altro".

Il programma ha alternato testimonianze sportive, momenti di confronto e occasioni di incontro tra le associazioni e le aziende presenti. Il primo intervento, intitolato “Restare in alto: l’impresa di diventare i migliori, la perseveranza per continuare a esserlo”, ha avuto come protagonista Jury Chechi. Il campione olimpico ha ripercorso alcuni passaggi della propria carriera, soffermandosi sul valore degli obiettivi, della preparazione quotidiana e della capacità di reagire agli ostacoli. Una testimonianza che ha richiamato i punti di contatto tra sport e impresa, dalla perseveranza alla responsabilità, fino alla ricerca continua del miglioramento. Il tennis è stato al centro del talk “Italia Caput Tennis: come Sinner e il movimento azzurro hanno trasformato la racchetta in una passione collettiva”. I giornalisti di Sky Sport Federico Ferrero e Marco Bucciantini hanno analizzato la crescita del movimento italiano e la capacità dei grandi campioni di generare partecipazione e avvicinare un pubblico sempre più ampio alla disciplina. Al confronto hanno partecipato anche Diego Nargiso, ex giocatore Atp, allenatore e commentatore sportivo, e il tennista Simone Massellani che si allena al Best Point Cuneo, una delle realtà già associate al Gruppo Sport di Confindustria Cuneo. Il dialogo ha evidenziato il ruolo della programmazione, del lavoro tecnico e della capacità di gestire vittorie e sconfitte nella costruzione di un percorso sportivo.

La parte conclusiva degli incontri è stata dedicata al talk “Allenarsi alla consapevolezza: lo sport come spazio di crescita, responsabilità e cambiamento”, con la ginnasta olimpica Carlotta Ferlito. Nel corso dell’intervista Ferlito ha raccontato il passaggio dall’attività agonistica alla nuova dimensione professionale e personale, sottolineando come disciplina, sacrificio, gestione della pressione e capacità di adattamento possano diventare competenze utilizzabili anche al di fuori delle competizioni. All’incontro hanno preso parte anche le giovani atlete della Cuneo Ginnastica, neo-associata al Gruppo Sport, che hanno rivolto alcune domande all’ospite, dando vita a un confronto diretto tra generazioni accomunate dalla pratica della stessa disciplina. La serata è proseguita con le sessioni di racconto dedicate alle associazioni appartenenti al Gruppo Sport e alle aziende, curate dalla Rivista Idea, e con un momento di networking. Imprese, organizzazioni sportive e rappresentanti del territorio hanno così potuto avviare contatti e approfondire possibili forme di collaborazione.