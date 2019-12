Confartigianato Piemonte, Giorgio Felici: "Abrogato l’articolo 10: scongiurata perdita di migliaia di posti di lavoro"

La Commissione Bilancio del Senato ha abrogato l’articolo 10 e lo sconto in fattura previsto per Ecobonus e Sismanbonus.

Felici (Confartigianato Piemonte): "Importante risultato, scongiurata perdita di migliaia di posti di lavoro. Auspichiamo che anche la Camera dei deputati confermi l'abrogazione".

“Si tratta di un importante risultato – commenta Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte - conseguito grazie ad un estenuante e continuo pressing sui politici da parte di Confartigianato Imprese per tutelare le imprese artigiane del sistema casa (costruzioni, installazione impianti, serramenti), di cui 51.900 in Piemonte, che sarebbero state fortemente penalizzate da tale disposizione, con il rischio di dover cessare l’attività, con la perdita di migliaia di posti di lavoro. Seguiremo gli sviluppi della vicenda per consolidare definitivamente il conseguimento di tale obiettivo, auspicando che anche la Camera dei Deputati confermi tale abrogazione ”.