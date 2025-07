Confartigianato: Marco Risso guiderà la zona di Borgo San Dalmazzo

CUNEO CRONACA - Sta proseguendo il percorso di elezioni dei dirigenti che quest’anno vedrà impegnato il Sistema Confartigianato Cuneo e che porterà, il prossimo 30 novembre, al Congresso territoriale nell’ambito del quale verrà nominata la nuova presidenza provinciale.

Nell’Assemblea degli Associati della Zona di Borgo San Dalmazzo, è stata eletto presidente zonale Marco Risso, titolare della “Autocarrozzeria Risso Giorgio e Marco” di Borgo San Dalmazzo.

Risso succede alla past-president Katia Manassero, titolare di un’impresa di pulizie a Borgo San Dalmazzo, in passato già presidente provinciale del Movimento Donne Impresa, che lo affiancherà quale vicepresidente zonale. Eletto vicepresidente vicario Giuseppe Barale, contitolare della “Falegnameria Barale” di Valdieri.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami – commenta Marco Risso – e mi impegno ad affrontare con entusiasmo e dedizione questo ruolo, importante collettore tra le esigenze e le problematiche delle imprese del territorio. Mi auguro che con la nuova squadra del Consiglio direttivo zonale che si è costituita si riusciranno a sviluppare progetti e iniziative in favore del comparto artigiano locale».

«Con le Assemblee che si stanno svolgendo nelle varie Zone – spiega Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – prosegue un importante processo di democrazia, che esprime al meglio la trasparenza del nostro Sistema e dà valore alla partecipazione e all’impegno dei tanti imprenditori che mettono a disposizione della nostra Associazione competenze, passione e orgoglio di rappresentare l’artigianato e le PMI cuneesi».

Nella stessa occasione sono stati anche eletti e nominati i rappresentanti zonali di Categoria e i delegati zonali dei “Gruppi di opinione”, che andranno quindi a costituire il nuovo Consiglio zonale.

Questi i rappresentanti e vicerappresentanti di categoria: Walter Aime (Rapp. Caseari); Giuseppe Barale (Rapp. Falegnamerie); Laura Beltrando (Rapp. Estetisti); Giovanni Bernardi (Rapp. Trasporto Persone – Autobus Operator); Livio Bodino (Rapp. Meccanica e Subfornitura); Alberto Canavese (Rapp. Birrifici); Danilo Casagrande (Rapp. Meccatronica); Alessandra Di Trapani (Rapp. Acconciatori); Gianluca Dotta (Rapp. Termoidraulici); Alberto Fantino (Rapp. Edili); Omar Garino (Rapp. Riquadratori); Christian Ghirardi (Rapp. Carpentieri); Luca Goletto (Rapp. Abbattimento Piante); Emiliano Inaudi (Rapp. Alimentari Vari); Carola Barale (Vice Rapp. Alimentari Vari); Alessandro Isoardo (Rapp. Elettricisti); Katia Manassero (Rapp. Imprese di Pulizia); Paolo Martini (Rapp. Carpenteria Meccanica); Luca Mondino (Rapp. Decoratori); Flavio Pepino (Rapp. Escavazione Pietre e Marmi); Marco Risso (Rapp. Carrozzieri).

Per il Movimento Donne Impresa elette Carola Barale (Delegata) e Alessandra Di Trapani (Vicedelegata). Per il Movimento Giovani Imprenditori, eletto Omar Garino come delegato e Alberto Silvetti come vicedelegato.