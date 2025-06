Concorso "Parole e immagini" di Mellana di Boves: trionfa la poesia in sardo di Stefano Baldinu

ADRIANO TOSELLI - Nel pomeriggio di sabato 21 giugno (giornata piena di tante iniziative), in un periodo davvero caldo ed estivo dell’anno, si è tenuta la premiazione della XXXIV edizione del Concorso «Parole ed Immagini», a Mellana di Boves, che era fissata ancora nella stupenda cornice verde dell’anfiteatro dietro l’oratorio. Le previsioni meteorologiche hanno convinto a spostare la cerimonia all’interno: si temevano temporali previsti in quelle ore, arrivati poi, copiosi, solo in serata.

Il saluto, con plauso, è stato portato dall’assessore Raffaella Giordano e, ancora, dal «padrone di casa», il parroco don Beppe Laugero.

Buona la presenza di pubblico, con partecipanti giunti, oltre che dal Piemonte, da Lazio, Toscana, Liguria.

L’arpista Maria Antonietta Carafa ha intramezzato con le sue note i vari momenti, presentando insieme alla lettrice Marina Falco sei ritratti di donne artisticamente e socialmente importanti (Montessori, Levi Montalcini, Maria Teresa di Calcutta, Piaf, la giovane afghana Malala, Frida Kahlo).

Ai vincitori sono andati libri (in libera distribuzione a tutti i presenti), prodotti locali, diplomi, targhette (su richiesta).

La cerimonia è stata coordinata dai giurati degli «scritti», guidati da Giorgio Casiraghi, oltre che dall’organizzatore Adriano Toselli (altri componenti del gruppo erano Elisa Dani, assente, Cecilia Baudino e Rosanna Marro), con due brave lettrici (Simona Bergia e Lorenza Bernardi).

Toselli ha segnalato l’unico rammarico, in un’iniziativa confermatasi – a detta delle Giurie – di buon livello (soprattutto per le fotografie): una partecipazione giovanile sempre più limitata (sezione non competitiva di «Invito alla scrittura» inclusa, a cui è arrivata solo – pur significativa – l’opera di due classi), che poco fa sperare per il futuro…

L’organizzatore ha commentato: «Trent’anni fa avevamo almeno una ventina di giovani nella sezione loro dedicata…».

Una scommessa vinta di questa edizione è stata quella «letteraria», di accorpare le sezioni italiane e di «lingue naturali», che si accarezzava da anni (suggerita dalla allora giurata cuneese Candida Rabbia)…

Ancora ha trionfato, nelle poesie, «Tottas sas pregadorias de custo mundu» («Tutte le preghiere di questo mondo») di Stefano Baldinu, San Pietro in Casale (Bologna), intensa opera nel sardo logudorese delle sue origini familiari (e consueta bella traduzione in italiano), ambientata a Milano. Ha preceduto «Coriàndoli de l’ànima» («Coriandoli dell’anima») di Vincenzo Bolia, di Albenga (Savona), in ligure.

In italiano scrivono di due «terzi»: «Il mio nome è...» di Giuseppe Raineri, Bergamo, e «Poesie in baule» di Daniela Antonello, Padova.

Segnalazione a «È finita la pace» di Gaetano Giorgio Prizzi, siciliano di Catania, una poesia-prosa.

Nella «prosa» il successo è stato di «Un due tre... Stella!» di Wilma Avanzato, Chivasso (Torino), racconto ambientato negli anni di piombo. Ha preceduto il delicato racconto «Furaha» di Iva Osenda, cuneese di Tarantasca.

Terzi sono arrivati «La pazienza del ragno» di Elisa Marchinetti, Noceto (Parma), vincitrice l’anno scorso, e «L’appartamento», ancora di Giuseppe Raineri, Bergamo.

Segnalata è stata «Delfi, incontro mitologico tra la dea Selene, il dio Apollo ed una mortale» di Mariacristina Neri, Rimini, già messasi in evidenza in una precedente edizione.

La Giuria ha ritenuto di premiare anche alcuni autori piemontesi, nella lingua regionale (partecipazione non numerosissima, ma di qualità e «giovanile»). Premiata è stata «Nivole ‘d nostalgia» («Nuvole di nostalgia») di Maria Teresa Cantamessa, Ivrea (Torino), la partecipante storica «meno giovane» (classe 1933) del Concorso. Ha preceduto «L’integrassion» («L’integrazione») di Luciano Milanese, Poirino (Torino). Tra le prose («Le conte») in piemontese è emerso ancora Luigi Lorenzo Vaira, di Sommariva del Bosco (Cuneo), con «Mia prima vira al Cotolengo» («La mia prima volta al Cottolengo») e segnalazione per la divertente (feroce lotta uomo-piccioni) «Na bon-a mira» («Una buona mira») sempre di Vaira.

Per la satira, con «Degli esamini esami», si è confermato vincitore Francesco Masini, di Genova (anche terzo con «Filastrocca dello spread»), precedendo «Il patentino» di Giuseppe Raineri, Bergamo. Terza anche «Cotletta» («Cotoletta») di Luciano Milanese, Poirino (Torino), in piemontese con traduzione.

Per le fotografie la giuria (formata da Grazia Bertano, Cristiano Cerato e Massimo Macagno) ha emesso un articolato verdetto sulle cinque sezioni, plaudendo all’ottimo livello (che si evince anche dall’esposizione «vecchia maniera» nel Circolo).

Per «Donne oggi» ha vinto «Lo specchio di Venere», scatto simbolico, della cuneese Antonella Lingua, che ha anche trionfato nella sezione «Interni» con l’elegante «In and out», precedendo «In fondo al tunnel» della giovane genovese Alice Daddi.

Per «Carpe diem», «Cogli l’attimo», ha trionfato il fiorentino Renato Piazzini, vincitore con «Al volo», segnalato anche con «Santo subito» e «L’atterraggio».

Per «Essenziale» la vittoria è andata a «Mirino» del genovese Nicola Daddi, anche terzo con «Spettatori». Ha preceduto «Anche al buio» di Barbara Serafino, Cuneo.

Segnalazioni a «Controluce» di Angelo Gabelli, Castellazzo Bormida (Alessandria), e a «Geometrie urbane» di Pierluigi Fornasier, Padova.

Per «Ridiamoci un po’», sezione «Foto comiche», la scelta è caduta su «Testimonial» di Roberto Pellegrino, Cuneo, che ha preceduto «E ce dica... Ce dica!» di Paolo Ferretti, da Fornacette di Pisa, anche segnalato con «Prima o poi si mangia» e «Vai... vai... Tanto ti ripiglio...». Terza è arrivata «Chiacchierata tra amici» del genovese Nicola Daddi, anche segnalato per «Guardatevi le spalle».

Per «Interni» un terzo premio è andato a «Effetto serra», ancora di Antonella Lingua, da Cuneo; una segnalazione è andata alla geometrica «Spirale» di Renato Piazzini, da Firenze.

Premio speciale per la «Miglior fotografia in assoluto del Concorso» a «Lo sguardo» di Barbara Serafino, Cuneo, immagine evocativa.

A tutti i vincitori sono andati in premio anche buoni per artistiche stampe, offerte da «Imprimere», la ditta fontanellese del giurato Cristiano Cerato. Non sono stati dimenticati dagli organizzatori tutti coloro che hanno offerto libri: dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Cuneo e Torino, alla Banca di Boves, alle Case Editrici Primalpe (sulla cui rivista alcuni testi vincitori potranno essere pubblicati) e Araba Fenice, alle librerie cuneesi Ippogrifo, Stella Maris, Senza Polvere, Centro Libri, alle Biblioteche di Boves e Chiusa Pesio.

In distribuzione a tutti i presenti anche stampe storiche bovesane offerte dalla Banca di Boves, ex Cassa Rurale.

Visionata anche dalla giuria fotografica, la sezione di «Abbinamento Parole ed Immagini» ha visto definire il verdetto nei locali del Circolo di Mellana, con opere valutate da entrambe le giurie.

«Aberrabondanseuse» di Duilio Carpitella, Roma, opera imponente, è stata scelta come vincitrice della sezione, precedendo «Dal buio alla luce» di Silvana Del Cero e Maria Luisa Pizzolato, Bassano del Grappa (Vicenza), e le terze Marina Falco, di Borgo San Dalmazzo, con «Quasi per caso» e «Due sedie», e Sandra Ceccarelli, Firenze, con «La stanza». In una sezione di grande qualità, segnalazione anche alla pittrice Samantha Olivier, di Borgo San Dalmazzo, con opere accompagnate da versi del giovane figlio Riccardo Perona.

La giornata si è conclusa con momenti conviviali (dal Circolo al «Bar 40» di Borgo San Dalmazzo, vero ristorantino), partecipati, a parlare di poesia e fotografia…

L’esposizione, con buona presenza di visitatori attenti e interessati (e qualche altro ritiro di premi), durerà fino a domenica 29 giugno (apertura 16-19, su richiesta in altri orari telefonando al 340.3761714).

Poi partiranno (ne parleremo) le nuove «Premiazioni itineranti»...

La poesia vincitrice - TOTTAS SAS PREGADORIAS DE CUSTU MUNDU

Deu, cantas velas biancas

cobèrrent de nou Milano

subra custu mare murru e cumpattu

chi no leat distinghere su fundu.

Ischis, ancu inie sutta, in unu angulu iscrostadu,

ue no irridant ne insignas ne lampiones

si est perdidu unu furfurarzu

addaesegus a su fruschiare frenedigosu de su tràffigu

e unu pòveru drommit, a manos giuntas,

tottas sas pregadorias de custu mundu.

TUTTE LE PREGHIERE DI QUESTO MONDO

Dio, quante vele bianche/ricoprono Milano/sopra questo mare grigio e compatto/che non lascia distinguere il fondo.//Sai, anche là sotto, in un angolo scrostato,/dove non scrosciano né insegne né lampioni/s’è smarrito un passero/dietro al fischiare frenetico del traffico/e un povero dorme, a mani giunte,/tutte le preghiere di questo mondo.

Identificazione geografica del dialetto: Lingua sarda logudorese

Poesia vincitrice XXXIV edizione Concorso Parole ed immagini di Boves

Stefano Baldinu, San Pietro in Casale, Bologna

