Concerto di Capodanno a Cuneo: "Un viaggio in Europa" al Toselli per l'arrivo del 2020

Attesa per il grande Concerto di Capodanno che avrà luogo al Teatro Toselli, martedì 31 dicembre 2019 alle ore 22.

Un viaggio in Europa

Orchestra Filarmonica del Piemonte

Direttore Paul-Emmanuel Thomas

Soprano Stefania Delsanto

Coro lirico Enzo Sordello

Direttrice Nina Monaco

Programma

Ambroise Thomas - Raymond ouverture / Il segreto della regina

Charles Gounod - Ah! Voglio vivere, aria da Romeo e Giulietta

Giuseppe Verdi - Preludio del Nabucco

Gioacchino Rossini - Aria di Rosina da Il Barbiere di Siviglia

Carl Maria von Weber - Invito alla danza

Edvard Grieg - da Peer Gynt, Il mattino e Danza di Anitra

Johann Strauss – Sul bel Danubio blu

Franz Lehàr – Aria di Vilya, da La vedova allegra

Manuel De Falla – La vita breve, danza spagnola

Tre canzoni popolari spagnole

Giuseppe Verdi – Libiamo ne’ lieti calici da La traviata

Johann Strauss – Marcia di Radetzky

Come da tradizione, il concerto viene replicato il 1° gennaio al Palais de l’Europe di Mentone

Presentazione

Paul-Emmanuel Thomas Nominato nel 2010 direttore musicale dell'Orchestra Classica Italiana di Torino, nel 2012 diventa direttore artistico del prestigioso Menton Music Festival e direttore ospite della Orchestra Filarmonica del Piemonte. L'incontro con Georges Priest segna in modo duraturo la sua carriera artistica e la sua particolare affinità con la musica sinfonica francese e il repertorio lirico italiano. Artista impegnato, Paul-Emmanuel è anche coinvolto in molti progetti educativi.

La sua stagione 2018-2019 è caratterizzata dal suo debutto con la Toulouse National Orchestra, con l'Orchestra Kanazawa Orchestra in Giappone e con la Royal Northern Sinfonia in Inghilterra. E’ tornato al Teatro dell'Opera di Rouen, in una nuova produzione dell'opera Tistou green thumbs di Henri Sauguet, acclamata dalla critica: "Splendidamente scritto, la colonna sonora conosce un vero rinascimento sotto il Paul-Emmanuel Thomas "(Le Monde).

Paul-Emmanuel ha diretto il Festival di gala di Nizza con la star dell'opera tedesca Simone Kermes. Dal suo debutto con La Traviata con la Filarmonica Orchestra del Piemonte nel 2009, è regolarmente invitato in Italia a dirigere il repertorio del belcanto: Il Barbiere di Siviglia, Lucia di Lammermoor, Norma, Rigoletto, Il Trovatore, L'Elisir d'amore, Don Pasquale e, più recentemente nuove produzioni di Otello, Tosca, Suor Angelica, Cavalleria rusticana. Ha diretto il tour di Carmen all'aperto con un successo eccezionale e trasmesso in diretta su Paris Première TV. È membro della giuria del Concorso Internazionale di Canto Lirico Enzo Sordello, presieduto dal famoso tenore Luigi Alva.

Stefania Delsanto Soprano lirico d'agilità, intraprende giovanissima lo studio del pianoforte, ottenendo vari riconoscimenti in Concorsi Nazionali ed Internazionali. Dopo la laurea in Musicologia conseguita a pieni voti all'Università di Pavia, inizia lo studio del canto lirico con Vittorio Terranova e perfeziona la sua tecnica vocale in Italia e all'estero con Fiorenza Cossotto, José Van Dam, Simone Alaimo e Franca Mattiucci. Nel 2014, consegue la laurea di Secondo Livello in Canto con 110 e lode al Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. E’ stata premiata come miglior cantante lirico al Concorso Città di Asti e ha vinto il terzo premio al Concorso Riviera Etrusca nel 2009; è stata finalista al Concorso Giulietta Simionato e al Concorso Internazionale Giannino Zecca; ha vinto il ruolo di Violetta Valery al Concorso Internazionale a ruoli d'Opera della Compagnia del Belcanto ed il ruolo di Zerlina al 3° Concorso Lirico a ruoli Arturo Pessina.

Ha debuttato in vari ruoli solistici tra cui Violetta Valéry nella Traviata, Gilda in Rigoletto, Marcellina nelle Nozze di Figaro, Papagena nel Flauto Magico, Fiordiligi in Così fan tutte, Donna Anna in Don Giovanni, Rosina nel Barbiere di Siviglia, Musetta in Bohème, Adina in Elisir d'Amore, Norina in Don Pasquale e Zerlina in Don Giovanni. E’ stata diretta da vari direttori d'orchestra tra cui Marcello Rota, Matteo Beltrami, Paul-Emmanuel Thomas, Aldo Salvagno, Silvano Pasini, Valter Borin. Il suo repertorio sacro conta il debutto della Messa in Sol maggiore di F. Schubert, dello Stabat Mater di Pergolesi, dell'Exultate Jubilate di Mozart, del Magnificat di Bach, della Messa in Do Maggiore di L. Van Beethoven, della Messa in Re Maggiore e del Te Deum di A. Dvorak e di un rilevante repertorio di prima esecuzione di musica vocale del barocco piemontese. Ampia è la sua attività concertistica che l’ha spesso vista protagonista accanto ad attori come Edoardo Siravo, Mario Brusa, Vanessa Gravina, Bruno Gambarotta. E' stata ospite degli Amici della Scala di Lugano, del Circolo Amici della Musica di Pavia, del Circolo Amici della Musica di Imperia, del Circolo Ufficiali e del Circolo Amici della Musica di Bruson a Torino. Ospite della trasmissione televisiva Uno Mattina in Famiglia su Rai Uno, ha eseguito musiche di G. Rossini. Attualmente è docente di Canto al Liceo Musicale E. Bianchi di Cuneo.

Il coro Lirico Enzo Sordello nasce a Cuneo nel novembre 2014 da un'idea di Roberto Punzi, direttore di produzione di numerose opere liriche in Italia e all’ estero, condivisa con il soprano cuneese Serena Garelli che l'ha diretto per alcuni anni.

Al presente, l’organico conta una trentina di elementi di ogni età e di qualsiasi formazione (c’è chi studia canto lirico ma anche chi semplicemente partecipa per amore del melodramma e delle sue affascinanti melodie). Ha debuttato in Don Pasquale, in Tosca, La traviata, Suor Angelica, Madama Butterfly, Cavalleria Rusticana, Nabucco e Turandot, collaborando con altre realtà quali il Coro Lirico San Gregorio Magno di Trecate e il Coro lirico Vecchio Piemonte. Si è esibito a Cuneo al Teatro Toselli, al Teatro Boglione di Bra e al Palais de l’Europe di Mentone. Collabora attivamente con l'orchestra Filarmonica del Piemonte e si dedica unicamente al repertorio operistico. Il M° Lorenzo Martini è il pianista collaboratore.

Il coro è attualmente diretto dal soprano Nina Monaco, docente di canto al Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo.