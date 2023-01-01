ConcerTango: il Duo DissonAnce in concerto a Marene il 7 settembre

CUNEO CRONACA - Domenica 7 settembre, alle 16, presso la Chiesa Confraternita di Santa Croce, detta dei “Battuti Bianchi” (via Rolle 6), a Marene, si terrà il concerto “ConcerTango”.

Il concerto, realizzato dal Duo DissonAnce, fa parte di Kalendamaya – Festival Internazionale di Cultura e Musica Antica (XVII edizione) e proporrà musiche di autori del calibro di J.S. Bach, G. Rossini e A. Piazzolla, in un turbinio spumeggiante di ritmi e melodie travolgenti.

L’evento è realizzato dall’Associazione Gli Invaghiti ETS, in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca di Marene, Biblioteca Falcone – Borsellino di Marene, Muovi le Mani per Marene e la Parrocchia della Natività di Maria Vergine.

L’ingresso è ad offerta libera; è consigliata la prenotazione scrivendo a concerti@invaghiti.info.