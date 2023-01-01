“RiattivaMenti": l’ecomuseo dell'Alta Val Maira porta a Stroppo consapevolezza ecologica

CUNEO CRONACA - Prendersi cura del Pianeta significa, prima di tutto, prendersi cura della propria comunità. Con questo spirito fanno tappa a Stroppo il Laboratorio di Cittadinanza ed il Laboratorio di Educazione Ambientale del progetto “RiattivaMenti”, laboratori nati per trasformare la consapevolezza ecologica in azioni concrete per il territorio. L’appuntamento, in programma martedì 13 ottobre presso il Museo Etnografico “L’Escolo de Mountanho” in frazione Paschero 12 a Stroppo metterà al centro il legame indissolubile tra tutela dell'ambiente e identità civica.

La sessione dedicata all'educazione ambientale si svilupperà attorno a due focus cruciali: "Clima in azione" e "Comunicare sostenibile". Attraverso percorsi interattivi ed esperienze sul campo, i partecipanti riceveranno gli strumenti critici per comprendere a fondo la crisi climatica e promuovere stili di vita a basso impatto. Una parte fondamentale del percorso sarà dedicata a come raccontare la sostenibilità in modo efficace, contrastando le fake news e diffondendo buone pratiche quotidiane. Il Laboratorio sarà condotto dalle Guide GAE dell’Associazione Vesulus. Il cuore pulsante dell'evento del Laboratorio di cittadinanza intitolato "Cittadini del Futuro" permetterà ai partecipanti di confrontarsi sui diritti e i doveri legati alla custodia del territorio, stimolando la nascita di idee e progetti capaci di generare un impatto positivo sulla comunità locale.

Ancora si porranno in evidenza le opportunità offerte dall’uso strategico degli strumenti digitali, quali la piattaforma Giovani 2030 e la Carta Giovani Nazionale, sotto la guida dell’arch. Melanie Müller. La partecipazione ad entrambi i laboratori è gratuita - Gradita la prenotazione. Per info e iscrizioni: Centro Servizi_AFP Dronero – WhatsApp 388.3704339 o via mail segreteria.servizi@afpdronero

Il Progetto RiattivaMenti: Mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira, è stato presentato dal comune di Celle di Macra in qualità di capofila, con la partecipazione quali partner dei Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo e da Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS, Consulta Giovanile Valle Maira e finanziato dalla Regione Piemonte, con il Fondo delle Politiche Giovanili all’interno dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” ai sensi della L.R. 6/2019. L’attività è organizzata con il supporto del Centro Studi Cultura e Territorio APS e la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.