Con Luca Quaranta alla scoperta del miele e dei fiori sulle Alpi Marittime

CUNEO CRONACA - Domenica 6 luglio, dalle 9 alle 17, la Guida Parco Cristina Ciconte e l’apicoltore Luca Quaranta accompagnano il pubblico delle Alpi Marittime alla scoperta dei fiori su cui bottinano le api in estate e del legame invisibile ma profondo che unisce fioriture, clima e aromi.

La giornata comincia con una facile escursione ad anello nei dintorni del Pian della Casa per riconoscere i fiori che colorano in questa stagione le praterie alpine. A seguire, pranzo al sacco con “Il fagot de I Bateur” (negozio dell’Ecomuseo della Segale a Sant’Anna di Valdieri) a base di prodotti locali a marchio Qualità Parco APAM (due salumi e due formaggi, pane di segale, confezione di miele di rododendro 250 gr, una crostatina di farina di segale) e una mela. Sono previste composizioni diverse per bambini e vegetariani.

Nel primo pomeriggio, Quaranta metterà a disposizione la sua esperienza per spiegare cosa significa fare apicoltura in montagna, quali sfide comporta e quanta cura richiede seguire le stagioni e le fioriture, in particolar modo nel contesto del cambiamento climatico. Inoltre, i partecipanti potranno assaggiare il miele di montagna direttamente dal favo e verranno condotti in una degustazione guidata per imparare a riconoscere profumi e sapori che nascono da luoghi e fioriture diverse.

La giornata, organizzata dalle Aree Protette Alpi Marittime tramite il tour operator EXPA Viage | Terra del Castelmagno, rientra in “Assaggi di Biodiversità”, la rassegna di escursioni gastronomiche per vivere esperienze immersive con i produttori che hanno ottenuto il marchio Qualità Parco APAM e per scoprire angoli incantevoli nei Parchi e nelle Riserve gestite dall’Ente APAM.

Le escursioni hanno posti limitati, è possibile prenotarsi entro giovedì 3 luglio: sul sito www.eventbrite.com; tramite mail a expaviage@terradelcastelmagno.it; tramite numero telefonico 3939207516.

Il 13 luglio l’appuntamento è in Valle Pesio per una giornata dedicata alla selvaggina insieme a Francesco della Macelleria Gola; alla giornata “Sapori di selvaggina tra boschi e borgate” parteciperà anche un guardiaparco con cui sarà possibile confrontarsi su temi complessi come la gestione faunistica e il concetto di caccia responsabile. L’escursione si svilupperà intorno a Tetti Baudinet e sarà condotta dalla Guida Parco Roberto Pockaj.

Il 27 luglio ci si sposta nel Vallone della Freida “Sui sentieri dei formaggi d’alta quota” con la Guida Parco Daniele Dalmasso fino all’alpeggio gestito dalla famiglia Landra, per incontrare tre generazioni di allevatori e casari di origini vernantine, preparare tomini freschi e degustare formaggi e ultimo, ma non per importanza, per riempirsi gli occhi con splendidi paesaggi alpini.

Infine, tra agosto e settembre verranno organizzate altre tre uscite in Val Vermenagna, Valle Pesio e nella Riserva delle Sorgenti del Belbo per conoscere Roberta Falco della Bottega del Nazionale, Daniele Mondino de “L’ape DaMiele” e Agnese Giachello di “Api e Vita”.