Con l'anticiclone africano tempo stabile e soleggiato nel Cuneese fino al weekend

CUNEO CRONACA - Un robusto anticiclone di matrice africana domina lo scenario mediterraneo, bloccato a est da una profonda saccatura estesa dalla Russia fino al Mar Rosso.

Una successione di due minimi, isolatisi da una bassa pressione atlantica, scorrono tra oggi e venerdì da ovest verso est nell'entroterra nordafricano isolando temporaneamente l'Italia dall'area di alta pressione.

Tali figure tuttavia si muovono a distanza troppo elevata dal territorio piemontese per avere alcun effetto significativo sul tempo dei prossimi giorni, che si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato, con l'eccezione di nubi basse sul Piemonte sudorientale e locali foschie nelle ore più fredde.

L'anticiclone tornerà a investire in modo deciso il Mediterraneo centrale nella giornata di sabato.

Giovedì 11 dicembre

Nuvolosità: sereno o velato sulla fascia montana e pedemontana alpina, soleggiato sulle pianure adiacenti; molto nuvoloso al primo mattino sulle zone a sud del Po per nubi basse e compatte, in successiva attenuazione, con addensamenti più persistenti sull'Appennino. Nelle ore più fredde visibilità ridotta su Appennino, Alpi Liguri e primi tratti di collina adiacenti; foschie in pianura.

Precipitazioni: possibili deboli piovaschi sulla fascia appenninica limitati al confine con la Liguria per fenomeni in sconfinamento dal Genovese.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3000-3100 metri a sud e in lieve calo fino ai 2600 metri a nord. Valori localmente inferiori sulle Alpi occidentali in mattinata.

Venti: prevalentemente occidentali sulle Alpi, deboli al mattino e alla sera ma con diffusi rinforzi moderati nelle ore centrali; deboli altrove, meridionali sull'Appennino e variabili in pianura.

Venerdì 12 dicembre

Nuvolosità: cielo sereno con locali velature al mattino sui settori alpini e sulle pianure adiacenti; nuvoloso in area appenninica fino alle ore centrali. Locali nebbie e diffuse foschie in pianura al primo mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo a sud e in lieve aumento a nord, fino a portarsi sui 2700-2800 metri su tutta la regione.

Venti: deboli ovunque; sulle Alpi inizialmente da ovest, in rotazione da sud dalle ore centrali, settentrionali in rotazione da nord-est in area appenninica e fino a quote collinari sul Piemonte orientale, prevalentemente occidentali in pianura.

Sabato 13 dicembre

Nuvolosità: sereno o poco nuvoloso per velature in transito a partire da nord-ovest.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario sui 2700-2800 metri a nord e in lieve aumento sui 2800-2900 metri a sud.

Venti: deboli ovunque con l'eccezione di locali rinforzi moderati in area appenninica al mattino; sudoccidentali in rotazione da ovest sulle Alpi, nordorientali in rotazione de nord-ovest in Appennino, occidentali in pianura.