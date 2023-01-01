Con l'anticiclone africano giornate stabili e miti fino a venerdì in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Con il riassorbimento del minimo transitato sul Mediterraneo nei giorni scorsi all'interno di una saccatura posizionata sull'Europa orientale ha inizio una lenta ma importante espansione verso nord di un promontorio anticiclonico di matrice nordafricana, che manterrà tempo stabile e prevalentemente asciutto sul Piemonte.

Nel pomeriggio di lunedì - fa sapere Arpa Piemonte - sono attesi cieli al più velati, mentre da martedì e per i prossimi giorni, a causa dell'instaurarsi di flussi meridionali nei medio-bassi strati, si prevede nuvolosità in aumento sul Piemonte centromeridionale. A causa dei medesimi flussi non si escludono, mercoledì e giovedì, deboli locali pioviggini al confine con la Liguria. Le temperature in montagna sono attese in deciso rialzo.

L'area anticiclonica che influenza il tempo al Nord-Ovest si ritirerà gradualmente sotto la spinta di una saccatura depressionaria atlantica in avanzamento da ovest. I suoi effetti - si legge su Nimbus.it, il sito della Società meteorologica italiana - potrebbero farsi avvertire soprattutto dal 15 novembre con l'arrivo di qualche perturbazione associata a piogge e nevicate in alta montagna. Temperature massime sui 12/15 °C in pianura, in calo a 9/11 °C dal 15 novembre; a 1500 metri massime fino a 10 °C inizialmente, sui 2 °C con l'arrivo delle precipitazioni.

Martedì 11 novembre

Nuvolosità: al mattino sereno sulle pianure e parzialmente nuvoloso sui rilievi meridionali; dal pomeriggio parziale estensione di nuvolosità irregolare sul Piemonte centro-meridionale e ingresso di velature sulle Alpi occidentali. Foschie e locali nebbie sul Piemonte sudorientale nelle ore più fredde.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in deciso aumento fino ai 3200 metri a sud e 3000-3100 metri altrove.

Venti: generalmente deboli; occidentali sulle Alpi in rotazione da sud-ovest nel pomeriggio, da sud sud-ovest in area appenninica, variabili altrove.

Mercoledì 12 novembre

Nuvolosità: addensamenti nuvolosi sul Piemonte centromeridionale, più compatti in area appenninica; sereno o velato altrove.

Precipitazioni: sostanzialmente assenti, salvo possibili deboli pioviggini al confine con la Liguria, più probabili al pomeriggio.

Zero termico: in deciso aumento fino ai 3700 metri.

Venti: moderati in montagna; occidentali sulle Alpi, in temporanea rotazione da sud-ovest in mattinata, sudoccidentali sull'Appennino; deboli altrove, meridionali a quote collinari tra Astigiano e Alessandrino e variabili in pianura.

Giovedì 13 novembre

Nuvolosità: nuvoloso sul Piemonte meridionale e orientale, sereno o velato altrove. Possibili riduzioni della visibilità per nubi basse al confine

con la Liguria.

Precipitazioni: assenti, con l'eccezione di possibili deboli pioviggini in area appenninica.

Zero termico: in lieve calo al mattino e poi nuovamente in aumento fino ai 3500 metri.

Venti: sulle Alpi moderati dai quadranti occidentali in attenuazione serale, deboli sudoccidentali con locali rinforzi moderati al mattino in

Appennino, deboli variabili altrove.