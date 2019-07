Con il progetto "Pluf!" in Valle Varaita i bimbi reimparano a voler bene alla natura

Da lunedì 12 a sabato 17 agosto saranno ben tre gli appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie in programma in valle Varaita, provincia di Cuneo, nell’ambito del Progetto Pluf!

Si inizia lunedì 12 alle 21 a Chianale, nel comune di Pontechianale, con lo spettacolo teatrale "L’uomo che piantava gli alberi", traduzione teatrale dell’omonimo libro di Jean Giono a cura di Assemblea teatro. In scena un’attrice recitante, accompagnata da immagini create in diretta davanti agli spettatori con disegni su sabbia e segatura, arbusti e foglie e proiettate su di un grande schermo-fondale. La partecipazione è libera.

A seguire, venerdì 16 a partire dalle ore 11 un’interessante visita teatralizzata nel Bosco dell’Alevè: “Alevè e il segreto del Bosco Cembro”, una breve passeggiata naturalistica alla portata di tutti con tante animazioni alla scoperta della cembreta dell’Alevè, la più estesa delle Alpi. L’attività è gratuita, con prenotazione obbligatoria: sono necessarie scarpe da trekking, abbigliamento comodo e pranzo al sacco. Appuntamento al parcheggio all'ingresso della borgata Villaretto, frazione di Pontechianale. Info e prenotazioni: Valentina tel. 320.0616965.

Infine, sabato 17 alle ore 21 sarà la volta de “Il mulo, la neve, il pastore”: liberamente ispirato all’antica leggenda della valle Maira “Il colle del mulo”, lo spettacolo ha come tema portante il rapporto tra uomo e animale nella vita di montagna. La rappresentazione si tiene a Bellino, nella Ex Scuola Elementare di borgata Celle, dalla compagnia Coltelleria Einstein. La partecipazione è libera.

Il progetto Pluf!, finanziato dall’Unione Europea nel programma Interreg Alcotra, sta facendo emergere la particolare vocazione turistica per famiglie con bambini del territorio che va dalla valle Po alla valle Stura, compreso il Saluzzese. Pluf! prevede infatti la definizione di nuove modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale con l’utilizzo di forme di linguaggio non convenzionali, in grado di stimolare e di coinvolgere i giovani visitatori.

Un calendario di spettacoli teatrali, attività di animazione turistica, la realizzazione di un gioco in scatola dedicato al territorio e la creazione di una rete di strutture ricettive “family friendly” sono i diversi ambiti in cui si sta muovendo l’attività di Pluf!

L’obiettivo è quello di rinnovare, attraverso il linguaggio figurato e l’esperienza diretta, il legame tra i bambini e la montagna per contribuire a trasmettere un messaggio di rispetto della natura come bene comune.