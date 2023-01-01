Con il "ciclone Erminio" vento forte e aria fredda in Granda: da giovedì il tempo migliora

CUNEO CRONACA - La discesa di una saccatura di origine artica dalla Scandinavia fino al Mediterraneo centrale e il successivo isolamento di un minimo sull'Italia meridionale, che alimenta il vortice Erminio, richiamano intense correnti settentrionali in quota sul Piemonte.

Tale configurazione - spiega Arpa - favorisce estese condizioni di foehn sulla regione, particolarmente marcate sui settori orientali e meridionali. L'avvezione di aria fredda in quota manterrà le temperature minime al di sotto delle medie del periodo sulle aree non interessate dai venti di caduta fino a domani, con possibili locali gelate in pianura.

Successivamente, la progressiva rimonta di un campo di alta pressione sull’Europa occidentale determinerà una graduale attenuazione dei venti, garantendo condizioni stabili e soleggiate e un generale aumento delle temperature.

Mercoledì 1 aprile

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso, con nubi in transito nelle ore centrali, più consistenti sul settore meridionale.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento fino a 1900-2000 m a nord e 1700-1800 m a sud.

Venti: da nord-est in montagna, forti su Appennino e Alpi Liguri e moderati sui restanti settori; deboli in pianura, da ovest sul settore occidentale e da nord su quello orientale, con residue condizioni di foehn in valle Ossola al mattino e rinforzi su Astigiano e Alessandrino.

Giovedì 2 aprile

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature al mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento nelle ore centrali fino a 2200-2300 metri, in lieve calo in serata sui 2000 metri.

Venti: moderati da nord-est in montagna, con rinforzi su Alpi Pennine e Lepontine e Appennino; deboli variabili in pianura, con rinforzi in Val d'Ossola e primi tratti pianeggianti nel pomeriggio per locali condizioni di foehn.

Venerdì 3 aprile

Nuvolosità: cielo sereno.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in deciso aumento sui 2300-2400 metri.

Venti: moderati settentrionali in montagna, con rinforzi in Val d'Ossola, e deboli prevalentemente occidentali in pianura.