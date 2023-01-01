Con il ciclone di Natale pioggia e neve anche a bassa quota: allerta gialla nelle valli del Cuneese

CUNEO CRONACA - Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale si muove lentamente verso est, convogliando sul Piemonte correnti umide sud-orientali in quota e orientali nei bassi strati.

Lunedì 22 e martedì 23 dicembre - riferisce Arpa Piemonte - sono attese precipitazioni diffuse generalmente moderate, forti su Alpi Marittime e Liguri, basso Cuneese e Langhe, e deboli sparse su Vercellese, Novarese e Verbano.

La quota neve sui settori alpini si assesta sui 1000-1200 metri, in calo in serata e nella notte sui 600-700 metri sul basso Cuneese, in successivo rapido rialzo fino a 1300 metri.

Un'attenuazione dei fenomeni è prevista dal pomeriggio di martedì, che saranno in nuova ripresa nella seconda parte della giornata del 24, quando intensi flussi orientali freddi determineranno nuove precipitazioni diffuse, con possibili nevicate fino a quote collinari fino al mattino di Natale.

In relazione ai fenomeni attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per neve anche per martedì 23 dicembre sul Piemonte sud-occidentale (valli Varaita, Maira, Stura, Tanaro, Belbo, Bormida).

Martedì 23 dicembre (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso con copertura in parziale attenuazione sul settore settentrionale nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse, con valori forti su Alpi Liguri e Marittime, e sporadiche sul Verbano; progressiva attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio, con fenomeni residui sul Cuneese. Quota neve sui 1000-1200 metri sui settori alpini e 600-700 m su Alpi Liguri e basso Cuneese al primo mattino, in rapido aumento fino a 1300-1500 metri in serata.

Zero termico: in graduale e deciso aumento sui 1900-2000 metri, con valori su 2100-2200 metri sull'Appennino.

Venti: moderati in montagna, con rinforzi sui rilievi meridionali: da sud-est sulle Alpi, in rapida rotazione da est, e da est, nord-est sull'Appennino; deboli prevalentemente settentrionali in pianura.

Mercoledì 24 dicembre

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso, con ampie schiarite sul settore settentrionale; aumento della copertura nel pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli o moderate diffuse al mattino, più persistenti sul settore sudoccidentale; intensificazione dei fenomeni nel pomeriggio, con valori forti sul settore pedemontano occidentale. Quota neve in calo su 800-1000 metri in serata, a quote inferiori sui 400-600 metri sul basso Piemonte.

Zero termico: in deciso calo sui 1000-1200 metri, con valori intorno a 700-900 metri sul basso Cuneese.

Venti: moderati dai quadranti orientali al primo mattino, in rapida intensificazione, con valori forti o molto forti sui rilievi meridionali e su Astigiano e Alessandrino.

Giovedì 25 dicembre

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso al mattino, con copertura in parziale attenuazione nel pomeriggio sul settore orientale.

Precipitazioni: deboli o localmente moderate al mattino, con quota neve sui 700-900 m sulle Alpi e su 400-600 m sul Cuneese. Graduale attenuazione delle precipitazioni dal pomeriggio, con fenomeni residui su zone montane e pedemontane alpine in serata.

Zero termico: stazionario sui 1000-1200 metri, con valori sui 1600 metri sull'Appennino e 800-900 metri sul Cuneese.

Venti: moderati o localmente forti dai quadranti orientali a tutte le quote.