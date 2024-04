Con il "Bonus Mobilità" a Cuneo sconti per noleggiare bici, auto, taxi, navette

CUNEO CRONACA - Sono stati assegnati presso il Movicentro di Cuneo, a 80 giovani studenti possessori di un abbonamento al trasporto pubblico locale della provincia di Cuneo, i primi buoni sconto del “Bonus Mobilità”, l’ambizioso progetto finanziato da Regione Piemonte e Agenzia della mobilità piemontese e promosso dai Consorzi di trasporto pubblico locale Grandabus (Cuneo), Coas (Asti) e Scat (Alessandria) che prevede la distribuzione di voucher, emessi fino ad esaurimento fondi, a tutti gli utenti dei tre consorzi gestori del Tpl nelle tre province del Piemonte Sud. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere i servizi di sharing mobility (mobilità condivisa) e viene portato avanti da Moeves, il soggetto incaricato di sviluppare i progetti di mobilità alternativa nel Cuneese, nell’Astigiano e nell’Alessandrino. I buoni sono spendibili presso numerosi esercizi convenzionati all’iniziativa e che operano sul territorio in materia di mobilità alternativa. È possibile richiedere l’emissione di un buono di importo variabile a seconda della tipologia di abbonamento acquistato. La richiesta del bonus deve essere fatta compilando il modulo disponibile nella pagina www.moeves.it/richiedi-il-bonus. Per maggiori informazioni scrivere a bonusmobilita@moeves.it.

“Si tratta di un progetto che coinvolge tanti enti e che può crescere solo con la collaborazione di tutti, dalla politica agli amministratori, dagli imprenditori agli esercenti – sottolinea Mauro Paoletti referente del progetto per Moeves -. Rappresenta un punto di svolta per incentivare sempre più progetti di mobilità adattabili ai nostri territori, un modo per comprendere anche come le persone si spostano per provare a cambiarne le abitudini favorendo una mobilità alternativa. Abbiamo coinvolto più operatori su un territorio molto ampio proprio perché vogliamo stimolare l’offerta e la domanda: maggiore sarà infatti il ventaglio di offerte che riusciremo a fornire agli utenti, tanto più grande sarà l’attrattività del bonus. Con questo progetto il Piemonte Sud, che vede coinvolta un’utenza che sviluppa annualmente più di 20 milioni di viaggi sugli autobus, si affida a Moeves per concretizzare una politica integrata volta a diffondere una nuova cultura della mobilità”.

In fase di richiesta sarà possibile ottenere un bonus del valore massimo di 100 euro per chi è in possesso di un abbonamento annuale al trasporto pubblico locale; del valore massimo di 50 euro per chi è in possesso di un abbonamento trimestrale; del valore massimo di 30 euro per chi è in possesso di un abbonamento mensile; del valore massimo di 10 euro per chi è in possesso di un abbonamento settimanale. Può richiedere un bonus del valore massimo di 10 euro anche il possessore di una tessera Bip che ha effettuato una ricarica credito trasporti superiore a 10 euro entro 7 giorni dalla data di richiesta.

I buoni possono già essere utilizzati presso numerosi esercizi commerciali convenzionati (elenco disponibile su www.moeves.it/esercizi-commerciali-convenzionati) che hanno un accordo con Moeves per il noleggio di veicoli ecologici, destinati a promuovere l’uso di servizi di mobilità alternativi: ad esempio, è possibile noleggiare/comprare biciclette o mountain bike a pedalata assistita, noleggiare navette di collegamento da Cuneo per l’aeroporto di Levaldigi, oppure auto, minivan e bus con o senza conducente. Non solo: sono spendibili per ricaricare il borsellino elettronico dell’app Flibco per l’acquisto dei servizi di navetta aeroportuale per l’aeroporto di Caselle, per ricevere voucher per usufruire dei servizi presenti sull’app Wetaxi per prenotazione taxi, sharing, acquisto biglietti per il trasporto pubblico e biglietti del treno. Una volta entrato a regime anche per ricaricare il borsellino elettronico dell’app Moeves BikeShare con cui noleggiare biciclette presso i punti di noleggio Moeves BikeShare situati nel territorio servito dai tre consorzi.

Il Bonus Mobilità è richiedibile più volte, fino ad esaurimento fondi, nel limite massimo non superiore al totale dell’importo pagato dall’utente in fase di acquisto dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale. La nuova richiesta potrà essere effettuata dopo 30 giorni dall’utilizzo effettivo. Il buono non utilizzato scade automaticamente dopo 30 giorni dall’emissione.