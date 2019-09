Con i panini "Senduis" continua il viaggio nella Bra del cibo di strada da assaggiare a Cheese

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Cheese-ando per Bra, in provincia di Cuneo, alla ricerca di "cibo di strada", mi imbatto in un locale, mi incuriosisce la scritta particolare in vetrina: Senduis, 2919. Storie di Panini e Altri Racconti. Entro, il locale è piccolo ma ben disposto e mi accoglie un'allettante fragranza: è crostata di frutti di bosco, appena sfornata.

Francesco Mussi, il titolare roerino doc, mi sorride accogliente, occhi scuri vivaci, viso regolare contornato da una barbetta curatissima, baffetti e carnagione ambrata, forse vive in campagana.

Che significa Senduis? E' dialetto, o forse inglese?

“No, è un nome fantasia che vuole significare panini".

Alla sinistra, appeso al muro, un cartello con la lista dei panini proposti: una varietà incredibile!

“E se non bastasse - commenta Francesco – per chi lo desidera, li facciamo anche su misura!”.

Certo, certo immagino che abbiate un metro!

Con spirito risponde alla battuta: “Inoltre il cliente può scegliere l'imbottitura!”

Mi avvicino al banco frigo: una visione paradisiaca di piatti pronti da portare via: verdure grigliate, fettine di pollo in carpione, insalate di riso. Tradizione, fantasia e qualità: bello da vedere, buono da gustare.

Insomma da Senduis ampia scelta: panini gourmet, piatti pronti, caffè e torte. Ma la cosa fantastica è che non viene usata plastica, bensì vassoi e taglieri in legno, ciotoline in ceramica.

Per Cheese, cosa proponete come panino da strada?

Mi mostrano i pezzi forti: il panino Sautisa, con pane fatto in casa, lunga lievitazione, e racchiude salsiccia di Bra, robiola di Roccaverano e cipolle caramellate. Il panino Anciue, con pane fatto in casa, lunga lievitazione, e racchiude acciughe, bagnetto verde, pomodoro secco, pecorino morbido. Prezzo cad. 5 euro.

Forse non ho detto tutto, ora tocca a voi scoprire che altro c'è.

Senduis, via vittorio Emanuele II 57, Bra.

tel.333 23 88 304. | senduis.it

Fiorella Avalle Nemolis