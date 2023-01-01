Con Garcino si torna a ballare: gli anni '80 rivivono nel nuovo singolo del cantautore di Ceva

SERGIO RIZZO - "Torniamo a ballare" è il nuovo singolo di Garcino, disponibile dall’8 ottobre sulle piattaforme digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il brano, scritto da Nicola Garassino e Chiara Peduzzi e arrangiato da Filadelfo Castro presso Beatfactory Studio di Como, si propone come una rievocazione degli anni ‘80. Le ambientazioni spaziano dal bar di ritrovo della compagnia di amici alla discoteca, con particolare attenzione rivolta al momento clou dei "lenti".

Un omaggio alla “febbre del sabato sera”, non solo come riferimento cinematografico ma come vera e propria condizione culturale e generazionale. Il singolo rappresenta anche il primo tassello di un nuovo spettacolo-combo teatrale firmato Garcino, dedicato agli anni ’80. Il progetto proporrà brani iconici dell’epoca riarrangiati in chiave moderna accanto a canzoni originali, per un’esperienza che fonde musica, memoria e attualità.

Nicola Garassino, in arte Garcino, nasce a Ceva il 27 giugno 1964. La sua carriera artistica si sviluppa nel corso di oltre tre decenni, intrecciando televisione, musica d’autore e produzioni originali. Debutta nel panorama nazionale negli anni ’90 partecipando a diverse edizioni del celebre programma televisivo "Karaoke" su Italia 1, condotto da Fiorello, e successivamente a “Karaoke di sera” al fianco di artisti come Amadeus, Andrea Mingardi e Little Tony.

Nel 1996 viene ammesso ai corsi dell’Accademia della Canzone di Sanremo, con il duo “MoNik”, segnando un primo passo nel mondo della canzone d’autore. Negli anni 2000 si distingue come autore e interprete, partecipando al Premio Recanati per la Canzone d’Autore (edizioni 1999, 2001, 2002) e raggiungendo le fasi finali di altri prestigiosi concorsi, come il premio Acanto di Canale d’Alba e il Festival di Malgrate, che pubblicano i suoi brani all'interno delle rispettive compilation.

Prosegue l’attività musicale con la realizzazione di demo audio e videoclip, sviluppando un linguaggio personale e riconoscibile. Nel 2010 collabora con Renato Casti alla realizzazione dell’album “L’angelo di Kabul e altre storie”. Nel 2016 pubblica il progetto discografico “Mother Earth's Blues”, che vede la partecipazione di Fabio Perversi (Matia Bazar), R. Bella (Tre Lilu) e della rock band Bad Bones.

Nel 2018 esce il singolo “Come il vento”, scritto a quattro mani con V. Masini. Nel 2024 torna con nuove produzioni, tra cui il singolo inedito “Una rondine” e le reinterpretazioni di due brani iconici: “A mano a mano” (versione Rino Gaetano) e “Voyage, voyage” di Desireless, completamente riarrangiate in chiave Garcino.

Attualmente è impegnato in un nuovo progetto musicale ispirato all’energia e alla leggerezza degli anni ’80, con l’obiettivo di coniugare atmosfere vintage a sonorità contemporanee.

