Con "ESSECI" Cuneo ripensa la biblioteca e apre nuovi dialoghi sul ruolo della cultura

CUNEO CRONACA - Dal 26 al 28 settembre, la Fondazione Artea con il Comune di Cuneo propongono quattro appuntamenti che attraversano epoche, discipline e prospettive diverse: dalla storia delle biblioteche nell’Egitto antico alla biblioterapia, dal confronto internazionale sul futuro delle biblioteche alla presentazione del nuovo Rapporto Annuale Federculture.

I primi tre appuntamenti si inseriscono nel percorso di READING FORWARD. Dialoghi sulla biblioteca, il progetto internazionale che negli ultimi due anni ha portato a Cuneo esperienze e protagonisti delle più innovative realtà bibliotecarie europee, e che oggi trova in ESSECI un nuovo spazio per sollecitare il confronto sulle biblioteche del futuro come investimento nello sviluppo della città, non solo sul piano sociale e culturale, ma anche civico ed economico.

A completare il programma, la presentazione del 22° Rapporto Annuale Federculture 2026 "Impresa Cultura – La cultura che cambia i territori", un’occasione per ampliare lo sguardo e riflettere sulla cultura come infrastruttura strategica per la crescita, l’attrattività e la coesione delle comunità.

Quattro occasioni per scoprire il nuovo polo culturale e, insieme, per aprire nuovi dialoghi sul ruolo della cultura e delle biblioteche nella società contemporanea.

Eventi a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (clicca QUI per vedere tutti gli appuntamenti).

Sabato 26 settembre | ore 21.00

Corte Vanna e Giulio Ferrero – ESSECI

Le biblioteche prima di Alessandria: raccolte pubbliche e private di manoscritti nell'Egitto antico

La giornata inaugurale si conclude con Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, in conversazione con Carlotta Macerollo, conduttrice e giornalista RAI, e Davide De Luca, direttore di Fondazione Artea. Un viaggio nella storia delle biblioteche dell’antico Egitto, tra raccolte pubbliche e private, per riflettere sulla biblioteca come luogo di conservazione, produzione e trasmissione della memoria e della conoscenza.

Domenica 27 settembre | ore 10.00

Sala Primo Romanzo – ESSECI

Laboratorio di biblioterapia

Nell'ambito del progetto europeo Libraries of Emotions for Good (LOE for Good), sostenuto dal programma Creative Europe, che promuove la biblioterapia come pratica di inclusione, espressione delle emozioni e rafforzamento della resilienza delle comunità. Un laboratorio dedicato alla lettura come strumento di benessere, crescita personale e condivisione.

Domenica 27 settembre | ore 14.00

Auditorium – ESSECI

From Care to Knowledge. The Library as a Place of Community and Encounter

Convegno scientifico internazionale sul futuro della biblioteca pubblica, con studiosi e professionisti delle più avanzate esperienze europee e nordamericane. Al centro del confronto, i nuovi modelli culturali, sociali e democratici che stanno definendo il ruolo delle biblioteche come infrastrutture strategiche per la società contemporanea. Intervengono: David Lankes, Ruth Soenen, Anna Maria Tammaro, Krist Biebauw, Stefania Chiavero, Cristina Clerico e Davide De Luca.

Lunedì 28 settembre | ore 16.30

Rapporto Annuale Federculture 2026 – Auditorium ESSECI

Presentazione del 22° Rapporto Annuale Federculture 2026

La cultura che cambia i territori

Presentazione del Rapporto Annuale 2026 a cura di Federculture, con Fondazione Artea. Un appuntamento dedicato al ruolo della cultura come leva di sviluppo, attrattività e rigenerazione dei territori, seguito da un confronto con rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale.

Il programma inaugurale (26-29 settembre 2026) della nuova biblioteca civica di Cuneo è un’occasione per entrare nel nascente polo culturale e condividere una riflessione sul futuro di queste istituzioni, sul valore della cultura e sul ruolo che questi luoghi possono avere nella crescita dei territori.