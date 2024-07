Con Emergency sulla nave che salva vite nel Mediterraneo: mostra fotografica a Cuneo

CUNEO CRONACA - Dal 24 al 28 luglio sarà ospitata da "Zoè in Città", festival di circo, teatro, cinema, concerti, danza e laboratori organizzato dal Collettivo Zaratan a Cuneo, presso il Parco fluviale, la mostra "Life Support. La nave di Emergency". La mostra racconta, attraverso le immagini scattate dai fotografi saliti a bordo, il lavoro di Emergency nel Mediterraneo centrale, la rotta migratoria più pericolosa al mondo.

Sono oltre 20.000, infatti, i migranti morti o dispersi dal 2014 secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, una media di sei persone al giorno. Più di 1300 solo nel 2022. Dalle fasi di avvistamento, passando per il soccorso e l'accoglienza, fino al momento dello sbarco, le fotografie raccontano l'impegno di Emergency per salvare vite nel Mar Mediterraneo.

Per tutta la durata della mostra si potrà salire virtualmente a bordo della nave Life Support di Emergency con i visori a 360° per un'operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. Il video in realtà virtuale è stato, infatti, realizzato durante una missione della nave e reso fruibile ai visitatori ai fini di far conoscere ciò che accade realmente su una nave di salvataggio.

La mostra verrà inaugurata mercoledì 24 luglio alle ore 18 negli spazi del Festival Zoè in Città, presso il Parco Fluviale di Cuneo (via Parco della Gioventù, lato Gesso) e a seguire verrà proposta una visita guidata. La mostra sarà visitabile dalle 11 alle 23, fino a domenica 28 luglio. Ci sarà, inoltre, la possibilità di essere accompagnati dai volontari e dalle volontarie di Emergency, che racconteranno come si svolge un salvataggio in mare (dal soccorso, all'accoglienza sulla nave, allo sbarco) e le storie delle persone soccorse e dei soccorritori.

Le visite accompagnate si svolgeranno nei seguenti orari (senza prenotazione): mercoledì 24 luglio ore 18; giovedì 25 luglio alle ore 18; venerdì 26 luglio alle ore 18.30; sabato 27 luglio alle ore 19.30; domenica 28 luglio alle 11 e alle 18.

Il percorso si articolerà attraverso le immagini di Giulio Piscitelli, Gabriele Micalizzi, Dario Bosio, Davide Preti, Francesco De Scisciolo, Giorgio Dirindin e Francesco Pistilli.

Le visite della mostra (anche quelle accompagnate) sono libere e gratuite. L'allestimento è stato reso possibile grazie al supporto di NELR.IT - Non è la RADIO (sito web di notizie e media).

Per info: 340 058 8041 - cuneo@volontari.emergency.it.