Con alberi resistenti al tarlo asiatico e nuovi spazi rinasce il parco di Madonna dell'Olmo di Cuneo

Mesi di progettazione e confronto tra la comunità del territorio hanno portato alla creazione di nuove visioni per il cuore di Madonna dell’Olmo di Cuneo. 8 progetti in grande scala per ripensare la grande area delle scuole e del parco, 8 nuove proposte di rigenerazione del parco di piazza della Battaglia aggredito dal tarlo asiatico.

Sabato 8 giugno, alle 17, avverrà l'inaugurazione con la presentazione dei progetti per la frazione ideati dagli studenti del Politecnico di Torino, col nuovo riallestimento del contenitore "Arca" progettato da Orizzontale e con una performance per i bambini. L’Arca resterà nel parco per tutta l’estate come contenitore espositivo e come spazio relax.



Il progetto, parte del contenitore artistico Zooart, si è posto l’obiettivo, per l'anno 2019, di creare nuove visioni per l'area delle scuole e del parco della frazione cuneese. Partendo dalla grave situazione che ha afflitto il parco, di cui sono state asportate totalmente le piante attaccate dal tarlo asiatico, si sono infatti messe a punto nuove idee per rigenerarlo.

A seguito di un sondaggio, realizzato nei mesi scorsi all'interno delle scuole elementari e medie del quartiere, a cui hanno partecipato 200 studenti che hanno analizzato la situazione attuale del parco ed evidenziato i loro desideri, gli studenti del Politecnico hanno infatti immaginato un nuovo scenario per il parco.

Nuovi camminamenti, pavimentazioni, giochi, colori, arbusti ed alberi capaci di resistere al tarlo asiatico, che danno una prospettiva colorata e giocosa per il futuro del parco.

La tavole con i vari progetti verranno presentate all’interno del parco nel contenitore "Arca", rimodulata da Orizzontale e montata per creare spazi di relazione, ombreggiati, che rendano più gradevole la permanenza per i mesi estivi. Una vera e propria area relax e gioco che ridona un po’ di colore al parco.

L’iniziativa è organizzata e promossa da Associazione Art.ur, con il patrocinio e il sostegno di Regione Piemonte, della Città di Cuneo e della Città di Alba, il contributo di Fondazione Crt, Fondazione Crc, la partnership di Politecnico di Torino - Workshop Arca 2019 (docente prof. Daniele Regis, collaboratore arch. Roberto Olivero), Pro loco Madonna dell’Olmo, Collettivo Orizzontale.