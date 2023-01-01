Comunicare senza limiti: a Cuneo parte un corso per aspiranti radioamatori

CUNEO CRONACA - La Sezione ARI di Cuneo organizza un corso per il conseguimento della Patente di Operatore di Radioamatore, aperto a tutti, anche a chi parte da zero.

Diventare radioamatore significa molto più che premere un pulsante: è imparare le basi dell’elettronica e delle telecomunicazioni, sperimentare con la tecnologia, mettere alla prova le proprie competenze, conoscere nuove persone e collegarsi con il mondo intero.

Il corso offre una preparazione completa all’esame ministeriale, con lezioni in presenza tenute da istruttori esperti, registrazioni disponibili per il ripasso e attività pratiche in sala radio, in un ambiente informale, tecnico e appassionato.

La serata di presentazione del corso si terrà venerdì 30 gennaio alle 21 presso la sede della Sezione ARI di Cuneo, in via Rota 15. Durante l’incontro verranno illustrati il programma, l’organizzazione del corso e le opportunità offerte dal mondo della radio, con spazio per domande e curiosità.

Per chi vuole scoprire cosa significa comunicare senza confini, questa è la frequenza giusta.

Per informazioni: segreteria@aricuneo.it – www.aricuneo.it.