Come un sogno che affiora, la primavera prende forma e voce ispirandosi alla Venere di Botticelli

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Il calendario, il mio fido segretario - imbrattato di scritte e date cerchiate col pennarello, insomma il foglio con gli appuntamenti inderogabili del mese di marzo – mi chiama col suo vocione possente: “Ehi Fiorella, sveglia! Mi hai segnato il 21 marzo con “primo giorno di primavera”. E' oggi. Io il mio dovere l'ho fatto. Adesso scegli tu, dormigliona che non sei altro, se vuoi sprecare le prime ore di primavera...”.

Apro un occhio, infastidita da una luce dorata e penetrante. Cribbio, ma è un'alba strepitosa! Sollevo il piumone per farmi un varco, ma quanto è pesante stamattina? - e butto giù le gambe dal letto. Un lembo di lenzuolo, curioso anche lui, decide di seguirmi. Così, un po' trattenuta, mi trascino fino alla finestra della camera da letto. Come succede nei film, spalanco le ante della finestra e ripeto il mio rito: un respiro lungo insieme a tutto il mondo vegetale attorno a me. Per non rompere l'incantesimo, sussurro: "Ben trovata Primavera!”

Mi appare una creatura evanescente, delicata, che somiglia alla fanciulla raffigurata nel dipinto La Nascita di Venere del Botticelli. Non credo ai miei occhi. E' un sogno che affiora, mentre la Primavera prende forma e voce umana.

“Sono solo nella tua mente, mi associ alla bellezza, non sono io quella che hai evocato. La Primavera è dinanzi a te, Fiorella, è questo spettacolo che si apre senza fare rumore: la collina, il prato, l'erba verde colore della clorofilla, la fioritura di toni pastello delicati, soffici, quasi timidi. La luce si posa ovunque, come una carezza porta sollievo, cura, lenisce, lasciando alle spalle il freddo e il grigio dell'inverno. Io non sono che il riflesso di ciò che già conosci. La Primavera è qui e ti sta guardando. Mentre tu, Fiorella, accompagni i germogli che nascono, ascolta la loro voce sottile: il mondo vegetale esprime la sua gentilezza con suoni, colori. Ascolta, Fiorella, segui il concerto di fiori e piante che, in coro, annunciano il passaggio dall'inverno, che sciolgono e portano via il grigiore, la malinconia”.

Rimango sospesa tra pienezza e stupore, quando all'improvviso la figura somigliante alla Venere, come se mi avesse percepita, si dissolve. Che importanza ha se la Primavera mi sia apparsa davvero. Ciò che importa è dare forma a un sogno: un meraviglioso gioco della mente. Lo custodisco per me e, se vi fa piacere, anche per Voi.

Fiorella Avalle Nemolis

(Foto generata con l'IA)