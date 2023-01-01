Come la dogana può velocizzare i trasporti globali: a Cuneo l'Academy di Nord Ovest

CUNEO CRONACA - Il Circolo degli Industriali a Cuneo ha ospitato il tradizionale e atteso appuntamento annuale dell’Academy di Nord Ovest con gli stakeholder. L’azienda cuneese, leader nel panorama della logistica nazionale e internazionale, ha proposto ai partecipati una riflessione sul ruolo della dogana come realtà determinante per logistica e trasporti internazionali. Quattro rappresentanti di importanti aziende di produzione hanno dialogato con i vertici di Nord Ovest, interrogandosi sui diversi aspetti del rapporto doganale, partendo dalle certificazioni per l’accesso a semplificazioni, fino alle best practice e alla complice nella circolazione delle merci.

“Per la nostra Academy annuale, occasione di incontro e confronto con clienti e stakeholder, abbiamo scelto di coinvolgere operatori del settore che, dialogando con alcuni di noi, hanno raccontato come applicare nel concreto le semplificazioni doganali – afferma Simona Mellano, Legal Advisor di Nord Ovest -. La nostra azienda nasce come agenzia doganale e, ad oggi, siamo tra i pochi operatori doganali con uffici dedicati direttamente in azienda. Per questo abbiamo scelto questo tema, sempre attuale, e abbiamo deciso di raccontarlo attraverso l’esperienza diretta e le buone pratiche dei nostri collaboratori”.

All’incontro, moderati dalla giornalista Morena Pivetti, esperta di economia e trasporti, sono intervenuti diversi protagonisti di rilievo, iniziando da Antonio Carafa (responsabile Questioni doganali di Terminal Italia) che, con Davide Battaglia (Custom Process Manager di Nord Ovest) ha approfondito i vantaggi per le aziende riconosciute come AEO, Authorized Economic Operator, che hanno accesso a semplificazioni doganali, come la riduzione dei controlli e lo sdoganamento centralizzato.

A seguire Flavio Bordin (Supply Chain Manager Italy di Manitowoc) ha dialogato con la CEO di Nord Ovest, Valentina Mellano, sulle agevolazioni dal punto di vista logistico e finanziario del deposito doganale. Sergio Volpe (dipartimento Logistic and customs della Miroglio Fashion) e Giovanni Battista Mellano (Business Consultant di Nord Ovest) hanno invece analizzato i vantaggi dei traffici di perfezionamento in ambito industriale.

Infine, Veronica Damagino (Senior Manager Corporate Tax & customs del Freudenberg Group) e Simona Mellano (Legal Advisor di Nord Ovest) hanno parlato di export control e trade compliance e di come rispettare la normativa senza incappare in sanzioni o commettere reati, temi di grande attualità viste le restrizioni di circolazione di merci e persone a causa dei diversi conflitti internazionali. Al termine dei lavori, il pubblico ha potuto godere di momenti di networking e confronto, concludendo la mattinata con un piacevole light lunch.