Come funzionano le immagini: a Saluzzo un dialogo sulla cultura visiva contemporanea

CUNEO CRONACA - Cosa raccontano davvero le immagini che ci circondano? E in che modo influenzano il nostro sguardo, il gusto e l’immaginario collettivo? "Oltre la Moda" apre uno spazio di riflessione sulla fotografia, la moda e la cultura visiva, invitando il pubblico a osservare ciò che vede da prospettive nuove e più consapevoli.

Il sesto appuntamento del programma pubblico, Public Programme #06 – Come funzionano le immagini?, propone un dialogo tra Riccardo Falcinelli, graphic designer e divulgatore, Monica Poggi, storica della fotografia, e Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea. Attraverso esempi tratti dalla fotografia di moda, Falcinelli analizzerà i meccanismi che regolano lo sguardo, la costruzione del desiderio e l’autorità delle immagini. Un’occasione per comprendere come la moda non si limiti a rappresentare il mondo, ma contribuisca attivamente a definirne il racconto visivo.

L’incontro si terrà sabato 31 gennaio alle 17 presso l’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo, in un contesto che invita alla condivisione e all’ascolto. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria QUI.