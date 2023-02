Colpo di coda dell'inverno con aria artica, pioggia e neve anche a quote basse sul Cuneese

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso nelle ore prima dell'alba con nuvolosità in successivo aumento fino ad avere cielo prevalentemente nuvoloso al pomeriggio con addensamenti più consistenti sul settore occidentale e sudoccidentale.

Precipitazioni: al mattino deboli sparse sul settore orientale e sulla fascia pedemontana occidentale, via via più diffuse e di intensità moderata dal pomeriggio a ridosso dei settori alpini occidentali e sudoccidentali. Quota neve in calo dai 500-700 metri a metà giornata fino ai 200-300 metri nel corso del pomeriggio. Zero termico: in forte calo fino a valori intorno ai 400-600 metri a fine giornata.

Venti: orientali a tutte le quote, deboli o moderati con rinforzi sostenuti sui rilievi meridionali e sulle aree collinari.

Lunedì 27 febbraio