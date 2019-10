Colonne mobili della Protezione civile e vigili del fuoco da Cuneo verso l'Alessandrino

Immediatamente inviate dal Coordinamento Territoriale di Protezione Civile, 8 idrovore pesanti, 3 autocarri, 10 pick-up per un totale di 34 persone coordinate da Franco De Luca, per fornire soccorso attive alla popolazione sommersa dalla disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il basso Piemonte e la Liguria centrale.

Allertata anche la squadra droni per un’eventuale ricerca dei dispersi a Novi Ligure. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi nell’alessandrino.

Sempre nell'Alessandrino ed in particolare nella zona di Novi Ligure sè partita nella prima mattinata di martedì 22 ottobre la colonna mobile dei vigili del fuoco di Cuneo con 9 persone e tre mezzi.