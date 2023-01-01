Collisioni 2026: ad Alba la musica prova a tenere insieme generazioni diverse

CUNEO CRONACA - Mancano ormai pochissimi giorni alla 18esima edizione di Collisioni, il Festival Agri Rock nell’attitudine, che dal 27 giugno al 5 luglio tornerà ad animare la città di Alba con tre grandi giornate in piazza Medford. Dal rock, folk, blues e soul internazionale di Ben Harper all’indie-pop e al nuovo cantautorato italiano di Alfa, Frah Quintale, Marco Castello e Andrea Cerrato, fino alle sonorità urban, rap e trap di Morad, Sayf e Nerissima Serpe, Collisioni si conferma uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana, capace di affiancare grandi protagonisti della scena mondiale ai talenti che stanno ridefinendo il panorama musicale contemporaneo, richiamando ogni anno ad Alba decine di migliaia di spettatori provenienti da tutta Italia. Tre grandi giornate, con un primo appuntamento sabato 27 giugno e la doppietta delle Giornate Giovani in collaborazione con Banca D’Alba, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio, durante le quali Collisioni conferma la propria capacità di raccontare la musica contemporanea in tutte le sue sfumature, ospitando alcuni dei nomi più significativi della scena nazionale e internazionale.

«La diciottesima edizione di Collisioni conferma la vocazione del festival a mettere in dialogo mondi musicali diversi, generazioni differenti e pubblici sempre più ampi. Da Ben Harper, artista simbolo della musica internazionale degli ultimi trent’anni, fino ai protagonisti dell’indie e dell’urban contemporaneo, abbiamo costruito un programma che racconta il presente senza dimenticare la qualità artistica che da sempre contraddistingue Collisioni. Alba si prepara ad accogliere migliaia di spettatori da tutta Italia per condividere insieme un’esperienza fatta di musica, incontro e partecipazione» racconta Filippo Taricco, direttore artistico di Collisioni Festival. «Un punto di forza di “Collisioni” è che non si tratta di un festival paracadutato in un non-luogo e che potrebbe svolgersi ovunque. È il più grande evento musicale d’autore che intorno ha Alba, le Langhe, il paesaggio vitivinicolo Unesco, con tutta la ricchezza di esperienze che una giornata o un soggiorno qui sanno offrire: dalla storia al paesaggio a naturalmente un’enogastronomia unica al mondo. “Collisioni” è un attrattore di turismo, un motore di ricaduta economica sull’intero sistema cittadino e non solo, ma soprattutto è un generatore di passaparola che chiunque viva queste giornate poi condivide e contagia trasformandolo nella prima e più potente forma di promozione del nostro Piemonte» dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e l’assessore alla Montagna Marco Gallo.

«Siamo felici di vedere ancora una volta Alba al centro della scena musicale nazionale e internazionale grazie a Collisioni. I grandi nomi annunciati confermano la capacità del festival di richiamare in città migliaia di persone, intercettando un pubblico di tutte le età a partire dai giovani, e di offrire occasioni di incontro, divertimento e intrattenimento di grande qualità. Come amministrazione comunale faremo la nostra parte affinché tutti gli appuntamenti possano svolgersi nelle migliori condizioni possibili, lavorando in stretta collaborazione con gli organizzatori, le forze dell’ordine e tutti i soggetti coinvolti. Il nostro obiettivo è garantire la massima sicurezza per il pubblico, gli artisti e gli operatori, limitando al tempo stesso il più possibile i disagi legati alla viabilità e alla vita quotidiana della città. Collisioni rappresenta una straordinaria opportunità per Alba e per il territorio, e ci impegneremo perché possa essere vissuta nel modo migliore da tutta la comunità» aggiungono Alberto Gatto sindaco di Alba e l’assessora alla Cultura Caterina Pasini.

Ad inaugurare l’edizione 2026 di Collisioni sarà quindi un nome di caratura internazionale: Ben Harper, per l’unica data del nord Italia con la leggendaria band The Innocent Criminals, nella serata di sabato 27 giugno. Tra i più influenti e significativi cantautori della sua generazione, Ben Harper è anche uno degli artisti più versatili e coraggiosi della scena contemporanea, capace di muoversi con naturalezza fra diversi generi, dal pop al reggae e al soul, fino al blues, al rock, al funk e al folk che ha registrato 18 album in studio e conquistato una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. Mentre la sua musica e la sua carriera si distinguono per audacia sonora, testi impegnati e attivismo, Ben Harper unisce a tutto ciò una profonda consapevolezza delle tematiche sociali più attuali. Questo approccio gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change.

Collisioni entra nel vivo nel weekend successivo con le due grandi giornate giovani in programma sabato 4 e domenica 5 luglio, nate grazie alla collaborazione con Banca d’Alba e focalizzate sulle sonorità più amate dalle nuove generazioni. La prima giornata giovani di sabato 4 luglio in Piazza Medford ospita una vera e propria maratona live dedicata all’indie italiano, mentre la seconda giornata di domenica 5 sarà totalmente votata al sound urban contemporaneo. Ad aprire la line up di sabato 4 luglio, Alfa che arriva a Collisioni per la sua unica data in Piemonte, reduce da un 2025 straordinario e dopo una serie di traguardi che ne hanno confermato il ruolo di primissimo piano nella nuova scena cantautorale italiana: una serie di tour che hanno registrato il tutto esaurito non solo in Italia, ma anche in Europa, portando la sua musica oltre i confini nazionali. Nella stessa giornata è atteso Frah Quintale, per l’unica data estiva in Piemonte del suo Summer Tour, in occasione della pubblicazione del nuovo album Amor Proprio. Personaggio in continua evoluzione, che con la sua musica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente riconoscibile, Frah Quintale conta attualmente 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro. Il tour estivo 2026 di Marco Castello si preannuncia come uno dei momenti più interessanti della stagione indipendente italiana e arriverà a Collisioni proprio sabato 4 luglio, per la sua unica data in Piemonte. Il cantautore siracusano porterà sul palco i brani del suo terzo album, Quaglia Sovversiva, consolidando quel mix unico di pop, jazz e funk che lo ha reso un punto di riferimento per chi cerca groove e testi brillanti. A completare la line up della serata Andrea Cerrato, anche lui nella sua unica apparizione estiva piemontese. Cantautore indipendente e content creator che ha costantemente saputo reinventarsi con coraggio, Cerrato vanta oltre un milione di follower sui social, grazie a progetti come HITALIANE e il format Scrivo una canzone su, con cui produce e arrangia decine di pezzi a partire dai commenti ricevuti sulle varie piattaforme.

La seconda Giornata Giovani di domenica 5 luglio, porta a Collisioni le voci più contemporanee della scena urban internazionale, a cominciare da Morad, vero e proprio nome di punta a livello europeo, confermando la capacità di Collisioni di accogliere e valorizzare anche i linguaggi dei più giovani. Rapper spagnolo di origine marocchina amatissimo dagli under 22 di tutta Europa, con una media di 14 milioni di streaming settimanali su Spotify, Morad ha iniziato a rappare con gli amici a 14 anni tramite audio su WhatsApp. Senza un’etichetta discografica alle spalle, senza essere passato alla radio, in modo autogestito e genuino, Morad è riuscito a entrare nelle classifiche come uno degli artisti più ascoltati, raggiungendo i 100 milioni di visualizzazioni con inni come Motorola, Normal o Yo no voy. Ritorna a Collisioni Sayf, dopo il primo disco d’oro della sua carriera con il brano di Sanremo Tu mi piaci tanto (oltre 30 milioni di ascolti su Spotify), per l’unica data in Piemonte del suo Santissimo Tour. La cifra stilistica di Sayf è la sua versatilità fuori dal comune, l’abile mix tra il rap e il cantautorato, le melodie e le barre, i racconti di strada e quelli d’amore, le sonorità sudamericane e le influenze arabe, la tradizione musicale genovese e l’urban contemporaneo. A chiudere il programma di domenica 5 luglio è Nerissima Serpe, una delle voci più interessanti della nuova scena italiana, capace di mescolare attitudine urban, estetica contemporanea e forte impatto live. Ha appena pubblicato l’ultimo album Nerissima, con i featuring di Artie 5ive, Kid Yugi, Latrelle, Madame, Papa V e Promessa.

Tutto è pronto, dunque, per l’inizio della 18a edizione di Collisioni: Alba si prepara ad accogliere migliaia di spettatori provenienti da tutta Italia per tre giornate all’insegna della grande musica, dell’incontro e della condivisione, confermando ancora una volta il ruolo del festival come uno degli appuntamenti culturali e musicali più riconoscibili e amati del panorama nazionale.

La diciottesima edizione di Collisioni arriva dopo una stagione di grande successo per Collisioni Circus, progetto nato per portare l’energia e lo spirito del festival oltre i tradizionali appuntamenti estivi. Ospitato negli spazi di Piazza Cesare Pio ad Alba, Collisioni Circus è diventato negli anni un contenitore permanente dedicato alla musica e all’intrattenimento dal vivo, capace di animare la città durante tutto l’anno con una programmazione ricca, trasversale e in costante evoluzione.

Concerti, party tematici, appuntamenti urban, indie e dance si alternano a format nazionali di grande richiamo, dando vita a uno spazio di incontro e aggregazione all’insegna di live, dj set e format di successo caratterizzati da una presenza costante di appassionati di musica di tutte le età, mantenendo sempre un occhio di riguardo per le sonorità più amate dalle giovani generazioni. Con una proposta capace di intercettare linguaggi, gusti e tendenze differenti, il Circus ha registrato una partecipazione costante e trasversale, confermandosi come un punto di riferimento per il pubblico più giovane senza rinunciare a coinvolgere spettatori e appassionati di tutte le età.

Grazie a una programmazione continuativa e a una forte capacità di innovazione, Collisioni Circus rappresenta oggi uno dei progetti più significativi nati dall’esperienza del festival: un laboratorio capace di intercettare nuovi linguaggi musicali, tendenze e pubblici, affermandosi come uno dei principali punti di riferimento per la vita culturale e musicale del territorio e contribuendo a trasformare Alba in un polo sempre più riconoscibile per la musica contemporanea e l’aggregazione giovanile. Un percorso che ha contribuito a rafforzare il legame tra Collisioni, il territorio e le nuove generazioni, consolidando la presenza del festival ad Alba ben oltre le giornate estive e trasformandolo in una realtà culturale attiva, riconoscibile e partecipata durante tutto l’anno.

I progetti di Collisioni sono realizzabili grazie a Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Alba, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Cuneo Banca d’Alba, Latterie Inalpi, San Bernardo, Cia Cuneo, Aperol, Compral, Galup, Coca Cola, Basko, Baratti e Milano, Costadoro, Consorzio Asti Docg, Ironika, Associazione Commercianti Albesi.

SABATO 27 GIUGNO 2026

BEN HARPER

INIZIO CONCERTO ORE 21.30

POLTRONA VIP 80,00 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

POLTRONA GOLD 70,00 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

POLTRONA SILVER 55,00 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

POLTRONA BRONZE 46,00 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

SABATO 4 LUGLIO 2026

ALFA

FRAH QUINTALE

MARCO CASTELLO

ANDREA CERRATO

INIZIO CONCERTO ORE 20.00

GOLDEN PIT 63,25 EURO EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

POSTO UNICO 39,81 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

DOMENICA 5 LUGLIO 2026

MORAD

SAYF

NERISSIMA SERPE

INIZIO CONCERTO ORE 20.00

GOLDEN PIT 63,25 EURO EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

POSTO UNICO 39,80 EURO COMPRENSIVO DI PREVENDITA

I BIGLIETTI SONO DISPONIBILI SUI CIRCUITI:

TICKETONE

https://www.ticketone.it/artist/collisioni/

TICKETSMS

https://www.ticketsms.it/location/Festival-Collisioni-Piazza-Medford

XCEED

https://xceed.me/it/alba/venue/collisioni-festival-piazza-medford

CIAOTICKETS

https://www.ciaotickets.com/it/collisioni-festival

(Ph Credit © Vincenzo Nicolello)