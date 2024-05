"Colline in musica": fino a domenica concerti ad Alba, Piobesi, Piea, Neviglie e Guarene

CUNEO CRONACA - Con l’arrivo della bella stagione si moltiplicano le occasioni per il territorio di Langhe, Monferrato e Roero che grazie al sostegno del progetto SNODI propongono appuntamenti fra musica e arte contemporanea nel segno di un forte senso di appartenenza e comunità. Si affaccia sul panorama degli appuntamenti primaverili del territorio il festival Colline in musica organizzato da I’m Exchange, uno dei partner di Snodi, nell’ambito delle iniziative di “Roero Cultural Events” per offrire un vero e proprio cambio di passo nella narrazione di ciò che questa terra è in grado di offrire dal punto di vista culturale. Concerti da un’ora, quindi «snelli» come durata ma con contenuto curato e artisticamente rilevante, speso senza un vero e proprio palco per consentire una migliore interazione tra il pubblico e gli artisti, coinvolgimento del pubblico e tanta attenzione alla scelta dei luoghi.

Mercoledì 29 maggio alle 18.30 nel Salone Polifunzionale di Piobesi d’Alba il Trio Koinè propone un programma fra Mendelssohn e Shostakovich. Il progetto si sposta poi a Piea nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo giovedì 30 maggio alle 18.30 con il Dvorak Quartet che eseguirà musiche di Haydn e Ravel per poi trasferirsi a Neviglie – terzo borgo valorizzato dal progetto SNODI – venerdì 31 maggio alle 18.30 nella Chiesa dei Battuti con il Quartetto Petra con musiche di Haydn e Mendelssohn. Dopo una tappa a Torino nella sede di Villa della Regina, Colline in Musica arriva al Castello di Guarene domenica 2 giugno alle 18.30 con l’imperdibile appuntamento con il clown Peter Shub accompagnato dal Delian Quartet. Shub è una delle star della storia della clownerie internazionale con una storia che negli ultimi trent’anni lo ha portato da Philadelfia alle strade di Parigi, inconfondibile con il suo trench, il cappello e la valigia consumata, protagonista di piccoli episodi impertinenti e straordinariamente esilaranti che in questa occasione speciale sapranno interagire con la musica di un “serissimo” quartetto d’archi.

Arriva finalmente al debutto BIG BANG ART MUSICAL, uno dei grandi progetti di partecipazione e inclusione sostenuti dal progetto SNODI. Sabato 1° giugno alle ore 21 nella Piazza Don Morone a Vaccheria di Guarene (in caso di maltempo presso la palestra di Via Mulino) andrà in scena lo spettacolo ideato da Associazione La Carovana, Biblioteca di Guarene, Cascina Aquilone, Corte dei Folli, Ginnastica Ritmica Victoria Alba, Giovani Talenti in Comune, Orchestra da Camera Giovanile di Guarene e Progetto Futuro Musica. L’idea è nata più di un anno fa e coinvolge un centinaio di bambini, ragazzi, adulti, professionisti, disabili e dilettanti divisi in gruppi a seconda dell’attività artistica: dalla sceneggiatura alla musica passando per la danza, la scenografia, l’allestimento, fino alla parte tecnica e organizzativa. Nel corso dell’anno si sono susseguiti laboratori e prove finalizzati a far emergere le capacità dei ragazzi per dare sfogo alla loro creativitàattraverso varie forme d’arte. Big Bang Art musical è il risultato dell’attivazione di iniziative culturali coinvolgenti a tutti i livelli, senza distinzioni o esclusioni e vedrà l’interazione di cinque gruppi molto lontani e diversi tra loro: musicisti di professione, attori, ragazzi diversamente abili, atlete di ginnastica ritmica, cantanti e gente comune. Ogni gruppo ha lavorato in sedi separate per poi provare a mettersi in gioco insieme entrando in comunicazione gli uni con gli altri pur con tecniche e linguaggi che si devono prima conoscere e poi provare ad ascoltarsi per arrivare a comunicare. La colonna sonora del musical è scritta e interpretata dal cantautore Andrea Cerrato (nella foto), molto amato dal pubblico di YouTube.

Per la nona edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche del Monferrato alla musica, un imperdibile concerto a Cocconato nel Cortile del Collegio (via Roma, con ingresso gratuito) sabato 1° giugno alle 21.30. Nada accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, sarà protagonista di un live sorprendente che rivela un’anima rock, al contempo intima e profonda, per un repertorio e una storia musicale indimenticabile.

Nel fitto calendario di appuntamenti ritorna a Neviglie domenica 2 giugno (partenze ogni 30 minuti a partire dalle 11.30) la camminata enogastronomica Marcè Tastè. Il percorso, lungo circa 4,5 km prevalentemente su strade bianche, sarà arricchito di punti ristoro a tema in cui gustare un vero e proprio pranzo itinerante con prodotti tipici del territorio. Saranno diverse le tappe che permetteranno di degustare il territorio attraverso la cultura. Oltre a intermezzi musicali e teatrali, sarà proposto un laboratorio di tinture naturali rivolto ai bambini a cura dell'artista Simona Bocchino. Iscrizione obbligatoria ai contatti

marcetasteneviglie@gmail.com Tel: +39 335 615 7392.