Colle dell'Agnello, conclusi i lavori sul versante francese: alle 18 riapre il valico

CUNEO CRONACA - Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori di messa in sicurezza realizzati sul versante francese del Colle dell’Agnello. Le autorità del Département des Hautes-Alpes hanno infatti completato l’intervento di stabilizzazione della frana che aveva reso necessaria la chiusura temporanea della strada internazionale dal 21 settembre.

Grazie al rispetto degli impegni e del cronoprogramma annunciato nelle settimane scorse, il collegamento transfrontaliero sarà nuovamente percorribile a partire dalle ore 18 venerdì 2 ottobre, con la riapertura al traffico su entrambi i versanti del valico.

L’intervento aveva comportato l’interruzione totale della circolazione tra Italia e Francia per consentire le opere di consolidamento lungo la strada dipartimentale francese. Durante il periodo dei lavori era rimasto possibile raggiungere il Colle dell’Agnello dal versante italiano fino al confine di Stato, mentre il transito verso il territorio francese era stato temporaneamente interdetto.

La riapertura consente il ripristino dei collegamenti tra la Valle Varaita e il Queyras, tornando a garantire la piena transitabilità del valico internazionale.