Cna Cuneo porta a Vicoforte "Eat to Meet", il format che fa rete tra gli imprenditori

CUNEO CRONACA - Nella suggestiva cornice del Santuario Regina Montis Regalis di Vicoforte Mondovì si è svolto l’evento “Eat to Meet”, un’iniziativa dedicata all’incontro e al confronto tra imprenditori del territorio. L’appuntamento, organizzato da CNA Cuneo – Giovani Imprenditori Piemonte con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo e della Fondazione CRC, ha unito networking e valorizzazione del patrimonio locale in un format originale e coinvolgente.

La serata si è articolata in una cena di quattro portate con altrettanti cambi di tavolo, pensati per favorire la conoscenza reciproca tra i partecipanti e stimolare il dialogo su idee, progetti e opportunità di impresa. Il tutto arricchito da una visita guidata al Santuario, uno dei luoghi simbolo del territorio, capace di offrire un contesto unico e ispirante. Un’occasione, quindi, non solo per fare rete, ma anche per rafforzare il legame tra imprenditoria e territorio, mettendo al centro la condivisione di esperienze e visioni.

«È un momento per fare networking in modo dinamico e innovativo – è stato sottolineato nel corso della serata da Patrizia Dalmasso, direttrice di CNA Cuneo – ma anche per offrire agli imprenditori la possibilità di raccontarsi, confrontarsi e presentarsi in un contesto più informale rispetto ai classici momenti di incontro strutturati».

Il format, giunto alla sua terza edizione, continua a riscuotere grande apprezzamento. «Siamo davvero soddisfatti – ha spiegato Dalmasso – perché CNA vuole stare al fianco delle imprese anche attraverso modalità nuove, accompagnandole non solo nel loro percorso professionale, ma anche nelle attività quotidiane e di marketing, organizzando occasioni concrete di incontro come questa».

L’evento si inserisce inoltre in un momento simbolico per il sistema produttivo nazionale. «Si è celebrata la Giornata nazionale del Made in Italy, che rappresenta l’eccellenza del nostro Paese. Non a caso è legata alla figura di Leonardo da Vinci, simbolo di ingegno, capacità di innovazione e realizzazione: caratteristiche che ritroviamo pienamente nei nostri imprenditori».

La scelta della location non è stata casuale: il Santuario di Vicoforte diventa così non solo sfondo, ma parte integrante del messaggio. «Ci troviamo in una cornice che racconta il Made in Italy e ne esprime il valore», ha concluso Dalmasso, sottolineando l’importanza di creare connessioni tra impresa, territorio e identità culturale.