Club Dogo, la reunion dopo 10 anni e un concerto anche a Collisioni ad Alba il 6 luglio

CUNEO CRONACA - Il sabato di Collisioni annuncia la conferma del concerto dei Club Dogo. Dopo i 10 sold-out consecutivi al Forum di Milano e la pubblicazione del nuovo album di inediti "Club Dogo" - in poche settimane doppio disco di platino in vetta alle classifiche Fimi - sabato 6 luglio i Dogo saliranno sul palco di Collisioni ad Alba. L’unico festival del Nord Italia, ad ospitare quest’estate l’attesissimo concerto della reunion dello storico gruppo fondato da Guè Pequeno, Jack La Furia e Don Joe.

Dalla folgorante uscita nel 2004 di "Mi Fist" passando per album storici come "Che Bello Essere Noi", "Vile Denaro" e "Dogocrazia", Collisioni sarà l’occasione per riascoltare dal vivo vecchi e nuovi successi di tre artisti, che partiti da Milano, hanno fatto la storia dell’hip hop italiano tracciando la strada per le generazioni che sarebbero venute dopo.

I Club Dogo completano così la line-up del primo weekend di Collisioni, oltre ai già annunciati Calcutta (venerdì 5 luglio 2024) e Tedua (domenica 7 luglio 2024), in attesa di scoprire gli altri ospiti che nel weekend successivo saliranno sul palco del festival ad Alba.

«Un altro grande appuntamento di portata nazionale al festival Collisioni - commentano il sindaco di Alba Carlo Bo e l’assessore al Turismo, alle manifestazioni e agli eventi Emanuele Bolla - che attirerà ad Alba migliaia di spettatori da tutta Italia, confermando quanto già avvenuto nelle due scorse annualità: un incremento del turismo, che passa anche dai grandi eventi di spettacolo. Un motore economico inesplorato che abbiamo consolidato con successo grazie alla partnership con Collisioni e non solo».

I biglietti al prezzo di 40 euro più diritti di prevendita dei gestori esterni saranno in vendita da domani, mercoledì 28 febbraio alle ore 14.00, su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati. Il Festival Collisioni è realizzabile grazie all’impegno dei suoi partner: Città di Alba, Regione Piemonte, Ministero dei Beni Culturali, Latterie Inalpi, Banca d’Alba, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Cia Cuneo, Consorzio Asti Docg, Associazione Commercianti Albesi, Distillerie Berta, Panettoni Albertengo, Michelis.