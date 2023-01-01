Clownerie, teatro sociale e premiazione di "Pepite" per i 170 anni della San Vincenzo di Cuneo

CUNEO CRONACA - Sabato 11 ottobre alle ore 17.30, presso il Teatro Don Bosco di Cuneo (Via San Giovanni Bosco, 21), andrà in scena “We are in the world, we are for the children”, nuovo duplice appuntamento organizzato dal Consiglio Centrale di Cuneo della Società di San Vincenzo de Paoli per festeggiare i suoi “170 anni di bene in città”, con il patrocinio della Città di Cuneo e in collaborazione con l’associazione di volontariato Eso Es OdV.

L’evento comincerà con la premiazione delle scuole elementari del capoluogo che hanno partecipato al progetto “Pepite”, lanciato in primavera con l’obiettivo di promuovere l’attenzione delle nuove generazioni al valore e al “dovere” della solidarietà. A seguire, Eso Es OdV presenterà uno spettacolo di clownerie e teatro sociale a sostegno del diritto allo studio di bambini e bambine in Guatemala, dove grazie al contributo dei volontari e dei donatori garantisce da anni borse di studio, materiale scolastico e momenti educativi a famiglie che non avrebbero altrimenti alcuna possibilità di sostenere il percorso formativo dei propri figli. La collaborazione tra le associazioni San Vincenzo Cuneo e Eso Es OdV nasce dall’attenzione che li accomuna alle persone più fragili. L’ingresso è libero.

“Abbiamo voluto premiare le quattro scuole primarie di Cuneo che hanno partecipato a ‘Pepite’ facendoci arrivare centinaia di disegni sul tema della solidarietà in occasione dello spettacolo di Eso Es OdV per regalare ai bambini uno evento divertente e riflessivo allo stesso tempo – spiega Piergiovanni Ramasco-Vittor, Presidente Associazione Società di San Vincenzo de Paoli ACC Cuneo ODV -. Alle scuole che hanno partecipato, infatti, verrà dato un contributo di 500 euro da spendere per sostenere situazioni di fragilità fra gli alunni (contributi per gite scolastiche, attività integrative organizzate dalla scuola, materiale scolastico o di sostegno, etc), mentre gli studenti e le loro famiglie potranno godersi uno spettacolo condividendo la bellezza della solidarietà, nella convinzione che insieme – nonostante le complessità del mondo attuale – si possa ancora costruire un mondo più giusto per i bambini e le comunità di oggi e di domani”.

“Con la San Vincenzo condividiamo lo stesso spirito di solidarietà, seppur declinato in contesti diversi – aggiunge Luciano Ariaudo, Presidente di Eso Es OdV -: sul territorio locale attraverso il loro impegno quotidiano e in Guatemala attraverso il sostegno di Eso Es a famiglie segnate da povertà diffusa, instabilità sociale e mancanza di servizi essenziali. In Guatemala, infatti, il diritto all’istruzione non è scontato e molti bambini rischiano di interrompere precocemente la scuola: offrire loro questa opportunità significa aprire la strada a un futuro diverso. Essere parte dei festeggiamenti per i 170 anni di presenza a Cuneo della Società di San Vincenzo de Paoli è per noi un’occasione di amicizia e collaborazione: significa mettere in comune esperienze e valori, offrendo alla città uno spettacolo pensato soprattutto per le famiglie con bambini”.