ClimateFactsMatter: l'albese Roberto Cavallo nella campagna Ue contro la disinformazione sul clima

CUNEO CRONACA - La disinformazione si contrasta solo con i fatti. Il Patto europeo per il clima dà il via alla campagna #ClimateFactsMatter per contrastare la crescente diffusione di disinformazione sul cambiamento climatico.

Informazioni false, fuorvianti, realizzate attraverso l’uso scorretto dell’intelligenza artificiale contribuiscono a rendere l’ecosistema informativo un ambiente inquinato in cui è difficile distinguere il vero dal falso e orientarsi appare impossibile.

Le tematiche ambientali, e quelle climatiche in particolare, sono tra le più esposte a narrazioni distorte. Persistono difficoltà nell’identificare fonti attendibili, in particolare sui social media, e questa incertezza rischia di indebolire la partecipazione pubblica e rallentare l’azione climatica.

L’iniziativa #ClimateFactsMatter, promossa dalla Direzione generale per l’Azione per il Clima della Commissione europea, mira a contrastare la crescente diffusione della disinformazione sul cambiamento climatico e a rafforzare la capacità dei cittadini di riconoscere informazioni affidabili.

La campagna adotta l’approccio del “prebunking”: invece di limitarsi a smentire informazioni false dopo la loro diffusione, l’iniziativa mira a preparare i cittadini in anticipo, spiegando le tecniche più comuni utilizzate per manipolare l’opinione pubblica.

Attraverso contenuti accessibili e basati su evidenze, la campagna vuole aiutare i cittadini a riconoscere schemi ricorrenti della disinformazione e a sviluppare un pensiero critico più solido.

#ClimateFactsMatter si articola attorno a tre messaggi diretti a tutti i cittadini: informati per approfondire i temi più frequentemente oggetto di disinformazione climatica; preparati per imparare a riconoscere le tecniche utilizzate per diffondere contenuti fuorvianti; resta consapevole per sviluppare uno sguardo critico e informato.

Sebbene la disinformazione sul clima cerchi di ostacolare l'azione per il clima, le persone stanno già lavorando per proteggere le loro comunità con il sostegno dell'UE.

La Comunità italiana del Patto europeo per il clima, composta da oltre 100 ambasciatori e 8 organizzazioni partner coordinati dall’associazione EuCliPa.IT, opera quotidianamente per promuovere la consapevolezza e attivare la partecipazione dei cittadini.

Alla campagna italiana, con un focus specifico sull’agricoltura, prendono parte gli ambasciatori del Patto europeo per il clima Alan Cappelli, l’assessore all’Ambiente del Comune di Alba, Roberto Cavallo, Memi Crimi, Sara Roversi e Sara Segantin, che contribuiscono con video, post e consigli pratici a diffonderne i messaggi e a coinvolgere i cittadini in un confronto più consapevole sui temi del clima.

Qui la playlist degli ambasciatori del Patto europeo per il clima: QUI

Il portale ufficiale della campagna è il punto di riferimento per accedere a materiali, strumenti pratici e aggiornamenti, con l’obiettivo di costruire una comunità europea più informata, resiliente e capace di affrontare le sfide del cambiamento climatico.