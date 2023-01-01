Clima e rischi naturali, Cuneo guarda oltreconfine: online la nuova piattaforma CliCAlp

CUNEO CRONACA - E' online clicalp.eu, la nuova piattaforma transfrontaliera sostenuta dal Programma europeo Interreg VI-A Italia–Francia ALCOTRA, dedicata ai rischi naturali e ai cambiamenti climatici nei territori della Provincia di Cuneo, delle Hautes-Alpes e delle Alpes-de-Haute-Provence.

La piattaforma nasce per condividere informazioni, buone pratiche e strumenti utili alla prevenzione dei rischi, contribuendo a costruire una comunità transfrontaliera più informata e resiliente. Tra gli obiettivi del progetto c'è la costruzione di un archivio condiviso degli eventi meteorologici estremi che hanno interessato il territorio negli ultimi 30 anni.

La piattaforma è aggiornata dalla Rete CliCAlp, uno spazio di confronto tra giornalisti, enti, professionisti e associazioni, che promuove lo scambio di esperienze e momenti di approfondimento sui temi della comunicazione del cambiamento climatico e dei rischi naturali ad esso collegati. Tra i prossimi appuntamenti è previsto, il 6 ottobre 2026, un webinar dedicato al confronto tra giornalisti italiani e francesi sulle esperienze delle testate locali, orientato all’avvio di nuove progettualità.

Con l'adesione alla Carta di Intenti partecipi alla rete transfrontaliera che riunisce istituzioni, professionisti, giornalisti e associazioni per promuovere una comunicazione sui cambiamenti climatici basata su dati scientifici, collaborazione e condivisione delle conoscenze. Un progetto aperto a nuovi contributi, per costruire insieme una comunità sempre più informata e resiliente.