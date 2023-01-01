Claudio Chiara e la Big Band Jazz Cuneo ritornano al Bordiga Jazz Fest di Elva

CUNEO CRONACA - Si conferma il sodalizio fra l’orchestra Jazz di Cuneo ed il Bordiga Jazz Fest, ideato e voluto dalla nota azienda produttrice di liquori, nello splendido borgo di Elva.

Dopo il concerto nella serata inaugurale di “Vie di Jazz” a Boves, dove neanche la pioggia ha fermato le i circa 700 entusiasti spettatori, la Bbjc replica con la seconda edizione del Bordiga Jazz Fest, in programma nella giornata di domenica 24 agosto nello splendido scenario dell’alta valle Maira. L’incantevole borgata alpina ospita anche quest’estate la rassegna musicale che ha riscosso notevole successo nella sua prima edizione 2024, e che ora allarga i suoi orizzonti con incursioni nel mondo dello swing italiano, atmosfere brasiliane ed il blues che incontra la canzone d’autore e la Big Band a chiudere in grande stile una giornata ricca di gruppi e stili musicali diversi.

Per l’occasione l’orchestra vedrà il Direttore Maestro Claudio Chiara, saxofonista del cantautore Paolo Conte, affiancato dal fratello Fulvio, grande trombettista e solista, duettare con la superba voce di Barbara Raimondi, perché quando una grande voce incontra una grande Big Band, il jazz si fa bello. La poliedrica cantante ed i dialoghi musicali dei fratelli Chiara, saranno le perle ad impreziosire una giornata di musica dal vivo, in uno scenario unico, alla scoperta della musica jazz in pieno stile Big Band, ed in compagnia degli originali cocktail Bordiga.