Clandestini scesi da un Tir, sono in corso le ricerche a Verzuolo: 3 individuati

CUNEO CRONACA - Sono in corso le ricerche di una decina di persone, intorno ai 20 anni, che questa mattina (lunedì 10 agosto) sarebbero scese da un Tir in arrivo dalla Campania con destinazione Verzuolo, in provincia di Cuneo.

Queste persone si sarebbero introdotte clandestinamente a bordo del camion, presumibilmente in una sosta. A dare l'allarme l'autista, che se li è ritrovati a bordo. Tre di loro sarebbero già stati fermati dai carabinieri.

Le ricerche sono condotte dalla Compagnia Carabinieri di Saluzzo.