"Cittadinanza digitale": in provincia di Cuneo arrivano corsi di formazione e 5 borse di studio

CUNEO CRONACA - L’Italia è all'ultimo posto nella classifica Desi 2020 in Europa. L'indice Desi sintetizza le prestazioni digitali in Europa e registra l’evoluzione degli Stati membri dell’Ue in materia di competitività digitale. Riguarda quindi lo sviluppo delle competenze digitali del capitale umano e l’utilizzo dei servizi Internet da parte dei cittadini. I numeri preoccupanti riguardano la percentuale molto più bassa rispetto alla media Ue della popolazione che nella fascia 16-74 anni è in possesso di competenze digitali di base (42% contro il 58% della media Ue) e di quella relativa a chi è in possesso di competenze digitali superiori (22% contro il 33% di media Ue). (Dona QUI)

In questo contesto storico e sociale si inserisce il progetto Cittadinanza Digitale per S.T.E.A.M: soluzione, inclusione e competenze, che vuole rappresentare una risposta in provincia di Cuneo sul tema del digital divide e permetterà di formare 60 adulti sulle principali competenze digitali, aiutando a creare una società con più inclusione attraverso una raccolta fondi.

Il tema dell’alfabetizzazione digitale - si legge sul sito di Rete del Dono - è anche strettamente connesso a quello dell’occupazione. Gli stravolgimenti tecnologici comportano continui e profondi mutamenti nel mondo del lavoro e, di conseguenza, bisogna sempre stare al passo con queste costanti trasformazioni. Uno studio dell’Unione Europea ha rilevato che, nel prossimo futuro, 9 lavori su 10 richiederanno competenze digitali e, per non essere tagliati fuori è, dunque, necessario un aggiornamento continuo delle proprie abilità e competenze.

Alfabetizzazione digitale non significa semplicemente saper utilizzare un tablet ma fornire strumenti per educare anche studenti, docenti e genitori alla comprensione e utilizzazione della rete in maniera consapevole e sicura. La lotta alle fake news e al cyberbullismo comincia, infatti, dai banchi di scuola, evidenziando i rischi che si corrono con un utilizzo distorto di internet.

C'è quindi un forte bisogno di abbattere il Digital divide tra le diverse aree del territorio nazionale, di sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro. "Cittadinanza Digitale per S.T.E.A.M." è una soluzione che ambisce a formare 60 adulti sulle principali competenze digitali, aiutando a creare una società con più inclusione e favorendo la riduzione del gap generazionale tra genitori e figli e permette di aiutare con 5 borse di studio da 1000 euro ciascuna 5 studentesse neo diplomate che sceglieranno di specializzarsi in una delle materie S.T.E.A.M. (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica)

Più di tre anni fa è nato a Cuneo il Festival dell'Innovazione Great Innova, progetto che aspira a diffondere i temi dell'innovazione e del digitale, favorendo la massima inclusione e prospettiva di sostenibilità nella società. Più di un anno fa, sulla scia di questo progetto è nata inoltre l'associazione Great Innova con lo scopo di diffondere i temi dell'innovazione digitale in maniera consapevole e sostenibile. Molti progetti sono già stati attivati, dal coinvolgimento delle scuole superiori in eventi transfrontalieri, alle collaborazioni con community per il lavoro all'adesione a "Repubblica Digitale", progetto del Ministero dell'innovazione.

Il progetto è strutturato sulle principali aree di competenza indicate all’interno del quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1 che prevede: alfabetizzazione su informazioni e dati, navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali; comunicazione e collaborazione; creazione di contenuti digitali; sicurezza dei dati.

Al raggiungimento dell'obiettivo si prevede il riconoscimento di 5 borse di studio per un importo pari a 1000 euro da assegnare a studentesse neo-diplomate 2020/2021 particolarmente meritevoli presso una scuola superiore della provincia di Cuneo che abbiano deciso di continuare con lo studio universitario in una delle materie di Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica.