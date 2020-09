Circo Zoè, ultimo spettacolo prima di salutare Cuneo: "Boomerang" in replica sabato sera e domenica

CUNEO CRONACA - Lo chapiteau di "Zoè in città", nello spazio del Parco della Gioventù adiacente alla Casa del Fiume, è giunto al suo ultimo weekend di permanenza a Cuneo. Per due mesi è stato uno spazio ibrido, che ha ospitato gente diversa e alla ricerca di occasioni di incontro e riscoperta del mondo dello spettacolo dal vivo. Realizzato con il supporto della Fondazione Crc con il bando “Di nuovo insieme”, Zoé in Città è un progetto di Associazione Vita Nuda – Compagnia Circo Zoè in partnership con Comune di Cuneo, APS MiCò, e Associazione Noau Officina Culturale.

Sabato alle 21 e domenica alle 17 c'è "Boomerang", il cabaret finale proposto dalla compagnia Circo Zoè e dagli allievi della scuola di Cirko Vertigo di Torino, a conclusione dei due mesi di collaborazione estiva a Cuneo. Sabato alle 19, per l’aperitivo, il rap letterario M. A. Morbelli ad ingresso libero.

Tutti i giorni ci sarà la possibilità di cenare con il menù proposto dalla Birrovia - gli ordini vanno comunicati entro le 19.30. Fino al 28 settembre continueranno i laboratori di acrobatica aerea ( tessuti/cerchio e trapezio) acroyoga e flessibilità tenuti da Nuvole asd.

Per prenotazioni scrivere a info.aps.mico@gmail.com o al 3703474145 (Giulia).

Maggiori informazioni su www.zoeincitta.it.